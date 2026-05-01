Актёр Дмитрий Назаров решил вернуться в Россию после трёх лет в эмиграции

Актёр Дмитрий Назаров планирует вернуться в Россию после трёх лет жизни во Франции. Причина — финансовые проблемы. Из-за них ему уже пришлось продать одну из квартир в Каннах, пишет Mash.

Как рассказали знакомые семьи, 68-летний артист и его 59-летняя жена Ольга Васильева едва собирают половину залов на своих концертах. Денег не хватает, накопления заканчиваются. В начале года Назаров продал квартиру площадью 60 квадратных метров в Каннах за 495 тысяч евро (с учётом комиссии риелтору). У него остались другие апартаменты — на 150 квадратов на улице rue d’Antibes.

Сам актёр находит, чем себя развлечь: помимо антироссийских стихов, он ужинает с женой в украинском ресторане Cave Croisette и ходит на матчи местного футбольного клуба, где играет его приятель. Цвета клуба напоминают Назарову о московском «Спартаке» — его главной фанатской любви.

Назаров и Васильева уехали из России в январе 2023 года, после того как их уволили из МХАТа. Тогда они распродали почти всё своё имущество.

Раньше в России потребовали провести проверку слов певицы Манижи — не оправдывает ли она терроризм. В ближайшее время в ФСБ России направят официальное обращение с просьбой детально изучить высказывания артистки. Для этого нужно будет привлечь специалистов по лингвистике.