29 апреля, 15:50

Вернувшуюся в Россию певицу Манижу потребовали проверить по статье о терроризме

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ manizha

В Федеральном проекте по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) потребовали провести процессуальную проверку слов певицы Манижи на предмет оправдания терроризма. Об этой инициативе рассказал глава организации Виталий Бородин в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

«Манижа должна пояснить цель высказываний о террористах из «Крокуса», — сказал он.

По словам Бородина, его структура в ближайшее время направит в ФСБ России официальное обращение с просьбой детально изучить заявления артистки. Он пояснил, что для этого необходимо привлечь специалистов в области лингвистики.

Бородин обратил внимание на то, что подобные высказывания со стороны Манижи подрывают имидж российской власти и провоцируют у граждан глубочайшее раздражение. Кроме того, он сообщил: в организацию регулярно приходят жалобы как от простых россиян, так и от бойцов специальной военной операции — люди недоумевают, зачем эта певица приезжает в Российскую Федерацию и какое право она имеет зарабатывать тут деньги.

Осудившая СВО певица Манижа запросила за выступление в России 1,5 млн рублей
После начала СВО Манижа выступила с критическими заявлениями, из-за чего в России вокруг неё возникла отдельная волна недовольства. Позже новый скандал начался после теракта в «Крокус Сити Холле»: Манижа написала о риске ненависти к таджикам и жителям Центральной Азии, а также назвала кадры задержания подозреваемых «публичной пыткой». Именно эти слова многие восприняли как сочувствие не жертвам теракта, а задержанным.

Вероника Бакумченко
