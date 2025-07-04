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4 июля, 10:55

«Поддерживала террористический режим»: Вернувшейся в Россию Маниже грозит уголовное дело

Глава ФПБК Бородин призвал признать Манижу иноагентом и возбудить уголовное дело

Манижа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manizha

Манижа. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manizha

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать вернувшуюся в Россию певицу Манижу (Манижа Сангин) иностранным агентом, а также возбудить против неё уголовное дело. По словам общественника, действия звезды необходимо проверить по статье об оправдании терроризма.

«Нужно провести полноценную проверку на иностранное финансирование. Все эти высказывания подпадают под уголовную ответственность. Манижа, если не ошибаюсь, после «Крокуса» поддерживала террористический режим. Если проверка покажет иностранное финансирование, то, конечно, она получит статус иноагента», — заявил глава ФПБК.

Также он отметил, что Манижа встречалась с Аллой Пугачевой и её мужем-иноагентом. Кроме того, собеседник NEWS.ru выразил недоумение по поводу организаторов мероприятий с участием певицы, поскольку многие граждане недовольны её высказываниями.

Мизулина после расследования Life.ru о возвращении певицы Манижи в РФ задала жёсткие вопросы
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Ранее Life.ru выяснил, что сбежавшая из России, критиковавшая СВО и неоднозначно высказавшаяся про террористов из «Крокуса» певица Манижа появилась в Москве. В столице РФ она выступает в различных клубах на культурных и просветительских мероприятиях.

Борис Эльфанд
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