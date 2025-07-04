«Поддерживала террористический режим»: Вернувшейся в Россию Маниже грозит уголовное дело

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать вернувшуюся в Россию певицу Манижу (Манижа Сангин) иностранным агентом, а также возбудить против неё уголовное дело. По словам общественника, действия звезды необходимо проверить по статье об оправдании терроризма.

«Нужно провести полноценную проверку на иностранное финансирование. Все эти высказывания подпадают под уголовную ответственность. Манижа, если не ошибаюсь, после «Крокуса» поддерживала террористический режим. Если проверка покажет иностранное финансирование, то, конечно, она получит статус иноагента», — заявил глава ФПБК.

Также он отметил, что Манижа встречалась с Аллой Пугачевой и её мужем-иноагентом. Кроме того, собеседник NEWS.ru выразил недоумение по поводу организаторов мероприятий с участием певицы, поскольку многие граждане недовольны её высказываниями.