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Регион
4 июля, 08:15

Мизулина после расследования Life.ru о возвращении певицы Манижи в РФ задала жёсткие вопросы

Екатерина Мизулина возмутилась возвращению певицы Манижи в Москву

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Михаил Джапаридзе

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов, Михаил Джапаридзе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на расследование Life.ru о возвращении певицы Манижи в Москву. Мизулина возмутилась, что на границе никто не остановил беглую артистку, которая «жалела террористов, зверски напавших на людей в «Крокусе», и демонстративно пускала слезу на камеру».

«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?» задалась вопросами Мизулина в своём телеграм-канале.

Певица-изгой: зачем Манижа вернулась в Россию после донатов ВСУ и слов в защиту террористов «Крокуса»
Певица-изгой: зачем Манижа вернулась в Россию после донатов ВСУ и слов в защиту террористов «Крокуса»

Напомним, ранее Life.ru узнал, что сбежавшая из России, критиковавшая СВО и неоднозначно высказавшаяся про террористов из «Крокуса» певица Манижа появилась в Москве. Здесь она выступает в различных клубах на культурных и просветительских мероприятиях. Что привело Манижу в столицу — читайте в нашем расследовании.

Александра Вишнякова
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