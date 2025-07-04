Мизулина после расследования Life.ru о возвращении певицы Манижи в РФ задала жёсткие вопросы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на расследование Life.ru о возвращении певицы Манижи в Москву. Мизулина возмутилась, что на границе никто не остановил беглую артистку, которая «жалела террористов, зверски напавших на людей в «Крокусе», и демонстративно пускала слезу на камеру».

«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?» — задалась вопросами Мизулина в своём телеграм-канале.