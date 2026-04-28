Осудившая СВО певица Манижа запросила за выступление в России 1,5 млн рублей

Певица Манижа, полное имя — Манижа Сангин, готова выступить на частном мероприятии в Москве за 1,5 млн рублей. Об этом пишет издание «Абзац».

Артистка по-прежнему не делает ставку на крупные концерты и предпочитает закрытые выступления. Источник также раскрыл детали райдера певицы. Помимо гонорара, заказчик должен оплатить Маниже и её продюсеру перелёт бизнес-классом. Для передвижения по городу артистке требуется микроавтобус премиум-класса. Отдельно в условиях указаны суточные расходы. Они составляют 150 евро, что по текущему курсу приближается к 13 тысячам рублей.

Манижа стала широко известна после участия в «Евровидении-2021» с песней Russian Woman. Ещё до этого она активно высказывалась на социальные темы, говорила о правах женщин, миграции и ксенофобии, поэтому её публичный образ давно выходил за рамки обычной поп-сцены.

После начала СВО артистка выступила с критическими заявлениями, из-за чего в России вокруг неё возникла отдельная волна недовольства. Позже новый скандал начался после теракта в «Крокус Сити Холле»: Манижа написала о риске ненависти к таджикам и жителям Центральной Азии, а также назвала кадры задержания подозреваемых «публичной пыткой». Именно эти слова многие восприняли как сочувствие не жертвам теракта, а задержанным.

После критики певица отдельно заявила, что не оправдывает напавших и считает, что они должны понести самое суровое наказание по закону. Однако скандал уже разошёлся: СМИ писали об отмене её выступлений, а также о просьбах проверить высказывания артистки на предмет оправдания терроризма.