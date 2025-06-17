«Это не прозрение»: Михалков заявил, что не верит в извинения уехавших из России артистов
Михалков заявил, что не верит в извинения уехавших из России артистов
Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Известный режиссёр Никита Михалков не верит в извинения многих артистов, уехавших из России. Это заявление он сделал после своего выступления в Госдуме.
«К сожалению, я не верю в их извинения. Ощутив войну на своей шкуре в Израиле, поняв, что не на что купить хлеба с маслом, быть вынужденным объявлять о возможности и желании выступить где угодно только за деньги — это результат не прозрения, а бытовых неудобств», — ответил он.
Михалков также призвал лишить средств тех, кто негативно высказался в сторону России, но продолжает каким-то образом за счёт неё зарабатывать. Говоря о тех случаях, которые он может понять, артист привёл в пример певицу Диану Арбенину. По его словам, хоть она и выражала свою неоднозначную позицию, но спустя время осознала всё происходящее и сделала правильные выводы.
До этого Михалков высказался о создании фильмов о СВО. Сам он не реализирует проекты по данной теме, поскольку уверен, что значимую работу удастся создать лишь спустя время, когда украинский конфликт утихнет.