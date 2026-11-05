Фадеев: Русский народ не склонен к рабству, но ему нужно сильное государство
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Потребность россиян в сильном государстве связана с огромной территорией и сложной историей страны, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, значение государственной власти объясняется также постоянными внешними угрозами, войнами и трудными природными условиями.
«Мы не можем без государства. У нас государство сильное не потому, что, как говорят некоторые, русский народ склонен к рабству. Это неправда. Русский народ не склонен к рабству», — подчеркнул собеседник RT.
Государство он назвал формой существования народа в истории. В качестве аргумента против представлений о покорности русских правозащитник привёл освоение Сибири, отметив, что справиться с таким огромным пространством могли только свободные люди.
Ранее Валерий Фадеев заявил, что стремление к потребительскому изобилию не должно приводить к разрушению государства. По его оценке, в 1980-х жители СССР идеализировали жизнь на Западе, а последующий слом советской системы обернулся трагедиями для десятков миллионов людей.