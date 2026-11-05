Потребность россиян в сильном государстве связана с огромной территорией и сложной историей страны, заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, значение государственной власти объясняется также постоянными внешними угрозами, войнами и трудными природными условиями.

«Мы не можем без государства. У нас государство сильное не потому, что, как говорят некоторые, русский народ склонен к рабству. Это неправда. Русский народ не склонен к рабству», — подчеркнул собеседник RT.

Государство он назвал формой существования народа в истории. В качестве аргумента против представлений о покорности русских правозащитник привёл освоение Сибири, отметив, что справиться с таким огромным пространством могли только свободные люди.