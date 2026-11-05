«КГБ и представить не мог»: Глава СПЧ раскрыл, сколько данных о нас собирают за копейки
Глава СПЧ Фадеев: Человек сложнее машины, но данные о нём собирают за копейки
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Человек несоизмеримо сложнее любой машины — и потому не может стать к ней приложением. Об этом в интервью RT заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.
При этом он не отрицает рисков цифровизации. Слежение и манипуляция — не гипотеза, а реальность. По словам Фадеева, информации о каждом из нас собрано столько, что КГБ и представить не мог. И обходится это за копейки.
А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает всеми элементами цифрового суверенитета. По словам политика, в ряде направлений зарубежным конкурентам приходится догонять нашу страну и копировать её разработки.