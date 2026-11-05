Человек несоизмеримо сложнее любой машины — и потому не может стать к ней приложением. Об этом в интервью RT заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев.

При этом он не отрицает рисков цифровизации. Слежение и манипуляция — не гипотеза, а реальность. По словам Фадеева, информации о каждом из нас собрано столько, что КГБ и представить не мог. И обходится это за копейки.