Путин заявил, что у России есть всё необходимое для развития ИИ

Россия обладает всеми необходимыми условиями для развития технологий искусственного интеллекта. Ключевыми преимуществами страны президент Владимир Путин назвал сильные математические школы и развитую энергетику. Об этом глава государства заявил 29 октября на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

«Одна из перспективных тем и перспективных будущих основ развития человечества — это, безусловно, искусственный интеллект. Но он не может развиваться без нескольких компонентов: без интеллекта и математических школ и без энергетики. В России есть и то, и другое», — подчеркнул российский лидер.

Президент обратил внимание на то, что искусственный интеллект становится одним из важнейших направлений технологического развития. При этом создание и применение таких систем требует не только научных знаний и квалифицированных специалистов, но и значительных энергетических ресурсов.

Ранее Владимир Путин заявил, что без современных информационных технологий экономика становится неэффективной. Во время осмотра выставки на полях саммита Россия — Африка президент подчеркнул, что отказ от цифровых решений ведёт к усилению технологической зависимости. Он также подтвердил готовность России передавать африканским государствам современные разработки и компетенции в сфере цифровизации.