В 1980-х у жителей СССР сформировалось восторженное и ложное представление о жизни в Европе и Америке. Именно тогда, по словам главы СПЧ Валерия Фадеева, распространённым стал образ «100 сортов колбасы». Об этом он сказал в интервью RT.

Фадеев связал этот миф с последующим разрушением советской власти. По его оценке, оно привело к колоссальным трагедиям для десятков миллионов людей.

«Право человека на 100 сортов колбасы не должно вести к разрушению государства», — приводит телеканал слова собеседника.

Глава СПЧ напомнил, что после слома системы какое-то время не стало ни прав, ни образования, ни работы, ни самой колбасы. Продукт появился позже, но это, по его мысли, не решало более сложных задач.

«Колбасу завезти проще всего. А вот систему образования выстроить — сложно», — добавил Фадеев.

Так он описал размен, который, по его мнению, произошёл: быстрый доступ к потребительским благам не компенсировал потерю институтов. Восстановление же образования и других систем требует времени и усилий.