Советская эстетика неожиданно стала модной среди западной молодёжи. Зумеры увлекаются архитектурой СССР, одеждой прошлых десятилетий и даже снимают ролики под советский гимн. При этом интерес к ушедшей эпохе далеко не всегда связан с коммунистическими убеждениями. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Особую популярность в соцсетях набирают видео с заброшенными советскими зданиями. Миллионы просмотров собирают ролики с индустриальными пейзажами, характерной архитектурой и образами в славянском стиле. Молодёжь также экспериментирует с рабочей одеждой и модой 1970-х годов.

По мнению автора публикации, секрет привлекательности заключается в узнаваемости советского визуального стиля. Архитектура, плакаты и предметы повседневного быта СССР складываются в цельный образ, который заметно выделяется на фоне разнообразных современных западных направлений.

Однако дело не ограничивается внешним видом. The Spectator связывает интерес зумеров к советскому прошлому с поиском смысла и ощущения принадлежности к чему-то большему. Молодых людей может привлекать романтизированное представление о времени, когда общество стремилось к масштабным целям и верило в большое будущее.

При этом автор отмечает, что многие представители поколения Z не застали ни сам Советский Союз, ни последствия его распада. Поэтому они воспринимают ушедшую эпоху преимущественно через фотографии, музыку, архитектуру и интернет-контент, зачастую оставляя за кадром политические репрессии и другие противоречивые стороны советской истории.

В результате СССР постепенно превращается для части западной молодёжи в самостоятельный культурный образ. Советские символы используются в моде и интернет-эстетике, но такое увлечение само по себе не означает поддержки коммунистической идеологии.