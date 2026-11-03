Александру Градскому исполнилось бы 77: жизнь, песни и «Голос» мэтра Оглавление Александр Градский: краткая биография Детство и молодость: от Копейска до «Скоморохов» «Романс о влюблённых» и музыка для кино Главные песни Градского «Как молоды мы были» «Оглянись, незнакомый прохожий» «Маятник качнётся» «Жил-был я» «Песня о друге» «Рыба-пила» Ещё песни Градского Наставник «Голоса»: ученики и последние эфиры Жёны и дети Александра Градского Последние годы, «Градский Холл» и смерть Частые вопросы (FAQ) Сколько лет было бы Градскому в 2026 году? Когда и от чего умер Александр Градский? Где похоронен Градский? Кто написал песню «Как молоды мы были»? Сколько детей у Александра Градского? 3 ноября Александру Градскому исполнилось бы 77 лет. Вспоминаем биографию музыканта, его главные песни от «Как молоды мы были» до «Маятника», учеников в «Голосе», жён и детей. Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

3 ноября Александру Градскому исполнилось бы 77 лет. Певца, композитора и одного из основателей русского рока не стало 28 ноября 2021 года. Он написал музыку к «Романсу о влюблённых», прославился исполнением «Как молоды мы были», записал песню Давида Тухманова «Жил-был я» и с перерывами был наставником шести сезонов шоу «Голос». Life.ru вспоминает, как уроженец Копейска стал народным артистом России и почему его голос узнают с первой ноты.

Александр Градский: краткая биография

Александр Градский: краткая биография и главные факты. Фото © Вячеслав Прокофьев

Годы жизни 3 ноября 1949 — 28 ноября 2021 Место рождения Копейск, Челябинская область Фамилия при рождении Фрадкин, фамилию Градский взял в память о матери Звания Заслуженный деятель искусств России, народный артист России, лауреат Государственной премии России Главные проекты Группа «Скоморохи» (1966), музыка к фильму «Романс о влюблённых» (1974), рок-опера «Мастер и Маргарита», наставник шоу «Голос», театр «Градский Холл» Где похоронен Ваганьковское кладбище, Москва Александр Градский: справка о жизни и творчестве.

Детство и молодость: от Копейска до «Скоморохов»

Детство и молодость Градского: Копейск, скрипка и «Скоморохи». Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Его отец Борис Фрадкин был инженером-механиком, мать Тамара Градская работала актрисой и режиссёром, позднее литературным сотрудником журнала «Театральная жизнь». В 1957 году семья вернулась в Москву. В детстве он учился в музыкальной школе по классу скрипки. В 1963 году мать умерла, и в память о ней сын взял её фамилию, под которой его потом узнала вся страна.

В середине 1960-х вместе с Михаилом Турковым он создал группу «Славяне», одну из первых рок-групп в СССР, а в 1966 году основал «Скоморохов». Новая группа сделала ставку на собственный репертуар на русском языке, хотя первые авторские песни, например «Синий лес», появились у Градского ещё раньше. В 1974 году он окончил Гнесинский институт как оперный и концертно-камерный певец, затем учился композиции у Тихона Хренникова.

«Романс о влюблённых» и музыка для кино

«Романс о влюблённых» и музыка Градского для кино. Фото © Кадр из фильма «Романс о влюбленных», режиссёр Андрей Кончаловский, сценарист Евгений Григорьев

Всесоюзную известность Градскому принесло кино. Андрей Кончаловский пригласил Градского написать музыку к двухсерийной картине «Романс о влюблённых», фильм вышел в 1974 году и стал первой большой композиторской работой Градского. Он написал всю музыку и сам спел все мужские партии, а пластинка с музыкой из картины вышла на фирме «Мелодия». Работа принесла ему и международное признание: в 1975 году британский музыкальный журнал Music Week назвал Градского «Звездой года» от СССР.

Потом были десятки работ для экрана. Музыку Градского и его голос можно услышать в фильмах «Узник замка Иф» (1988) и «Искусство жить в Одессе» (1989), а в «Камертоне» (1979) он не только пел, но и снялся сам. Он работал и для анимации, его голос можно услышать в : «Голубой щенок» и «Легенда о старом маяке» (оба 1976), «Принцесса и Людоед» (1977), «Перевал» (1988). Звёзды эстрады и кино часто звучали в советских мультфильмах. Проверьте, в каких мультиках СССР звучат голоса известных артистов.

Главные песни Градского

Главные песни Градского: от «Как молоды мы были» до «Маятника». Фото © ТАСС / Сергей Серегин

«Как молоды мы были»

Самую известную песню в исполнении Градского написали Александра Пахмутова и Николай Добронравов для фильма «Моя любовь на третьем курсе» (1976). В картине она звучит дважды: на начальных титрах её поёт Елена Камбурова, в финале — Градский. По воспоминаниям Пахмутовой, попробовать Градского предложил звукорежиссёр Виктор Бабушкин, а потом композитора убеждали заменить певца, но она отстояла его участие. В том же фильме Градский спел и «Яростный стройотряд».

Песня построена как обращение взрослого человека к собственной молодости. Пахмутова рассказывала, что Градский предложил усилить кульминацию третьего куплета, хотя изначально песня задумывалась камерной. Позже она стала лауреатом телефестиваля «Песня-77». Её часто поют на встречах выпускников и концертах памяти, а отдельные строки стали крылатыми. Life.ru собирал и другие вечные песни из СССР, которым в 2025 году исполнилось 50 лет.

«Оглянись, незнакомый прохожий»

Под запросом «Оглянись, незнакомый прохожий» обычно ищут песню «Как молоды мы были»: это её первая строка. Обращение к случайному прохожему запоминается сразу, поэтому строку часто принимают за название.

«Маятник качнётся»

Официально песня называется «Бардовская (песня о Маятнике)». Слова и музыку Градский написал сам. Песня прозвучала в фильме Михаила Пташука «В августе 44-го…» по роману Владимира Богомолова «Момент истины», картина вышла в российский прокат в 2001 году. Позже песня вошла в альбомы «Хрестоматия» и «Избранное».

«Жил-был я»

В 1972 году Градский записал песню «Жил-был я» Давида Тухманова на стихи Семёна Кирсанова. Она вошла в дебютную авторскую пластинку композитора «Как прекрасен мир», которую часто называют одним из первых концептуальных альбомов советской эстрады. Перед записью одну строку пришлось изменить по требованию редакторов.

«Песня о друге»

Её не стоит путать с одноимённой песней Владимира Высоцкого. Эту «Песню о друге» Градский написал в 1980 году в память о Высоцком. Ему принадлежат и музыка, и стихи. В 1989 году она вошла в пластинку «Концерт-сюита», а позднее — в другие издания.

«Рыба-пила»

В мультфильме «Голубой щенок» (1976) Градский исполнил партии Рыбы-пилы и Моряка. Музыку написал Геннадий Гладков, слова Юрий Энтин.

Ещё песни Градского

«Первый тайм мы уже отыграли» — тоже строка из «Как молоды мы были». Она стала крылатым выражением о безвозвратно ушедшем времени.

«Узник замка Иф» — музыку и тексты песен к телефильму Георгия Юнгвальд-Хилькевича по роману Дюма (1988) написал Градский. Вокальные партии исполнили он и Марина Журавлёва. В саундтреке соединились симфонический оркестр, электроника и рок.

«Монте-Кристо» — пластинка 1989 года, сюита из музыки к «Узнику замка Иф».

Среди кумиров Градского был Элвис Пресли. Проверьте себя — угадайте, где фраза Градского, а где его кумира Элвиса.

Наставник «Голоса»: ученики и последние эфиры

Градский в шоу «Голос»: ученики и победители. Фото © ТАСС / Вадим Таракано

В 2012 году Первый канал запустил шоу «Голос», и Градский вошёл в первую четвёрку наставников вместе с Пелагеей, Леонидом Агутиным и Димой Биланом. Он вёл команду в первых четырёх сезонах, в шестом и в юбилейном десятом. Подопечные Градского побеждали четыре раза: Дина Гарипова в первом сезоне, Сергей Волчков во втором, Александра Воробьёва в третьем и Селим Алахяров в шестом. Life.ru подробно рассказывал о четырёх учениках Градского, которые стали победителями шоу.

Последний выпуск с участием Градского показали 10 декабря 2021 года, уже после его смерти. Нокауты записали 18 ноября, за десять дней до ухода музыканта. В том выпуске он в последний момент спас Карину Купер из команды Агутина и спорил с Биланом о выборе песен. После его смерти красное кресло наставника оставили пустым до финала, а команду помогали готовить дети Градского Даниил и Мария. Судьбу его подопечных в четвертьфинале решало только зрительское голосование.

Жёны и дети Александра Градского

Жёны и дети Александра Градского. Фото © ТАСС / Юрий Машков

Градский был женат четыре раза. Первый брак с Натальей Смирновой продлился около трёх месяцев, сам музыкант позже называл его молодёжным поступком. В 1976 году он женился на актрисе Анастасии Вертинской, но в 1980-м они расстались. Общих детей у пары не было. С третьей женой Ольгой Фартышевой Градский прожил больше двадцати лет, в этом браке родились сын Даниил (1981) и дочь Мария (1986). Этот союз стал самым долгим в жизни музыканта.

С начала 2000-х Градский жил с Мариной Коташенко. У пары двое сыновей: Александр родился в 2014 году, Иван в 2018-м. Официально брак они зарегистрировали незадолго до смерти музыканта. Старшего сына назвали в честь отца, так в семье появился ещё один Александр Градский. В интервью «МК» в сентябре 2014 года музыкант с иронией объяснял выбор: «При таком имени, отчестве и фамилии он вынужден будет заниматься музыкой».

После смерти музыканта между наследниками идёт судебный спор. В октябре 2026 года стало известно, что Мособлсуд оставил в силе отказ исключить вдову из числа наследников. Адвокат Марии Градской сообщил о намерении обжаловать решение в кассации. Подробности — в последней новости о наследстве Градского.

Последние годы, «Градский Холл» и смерть

«Градский Холл» и последние годы музыканта. Фото © Wikipedia / Rpo.

Здание под собственный театр Градскому передали ещё в 1991 году, но после долгой реконструкции «Градский Холл» начал работу только в сентябре 2015-го. Градский задумывал его как театр современной музыки. На его сцене шли концерты, спектакли и камерные программы, сам Градский выступал там с оркестром и солистами театра. В 2009 году на четырёх дисках вышла его рок-опера „Мастер и Маргарита“ по роману Булгакова, над которой он работал около 30 лет.

26 ноября 2021 года Градского госпитализировали с подозрением на инсульт, а 28 ноября музыканта не стало. Ему было 72 года. Прощание прошло 1 декабря в «Градском Холле» без допуска прессы, в тот же день Градского похоронили на Ваганьковском кладбище. В октябре 2024 года на могиле установили памятник, на открытии были вдова и младшие сыновья. 29 ноября 2021 года обязанности художественного руководителя театра временно возложили на композитора Алексея Рыбникова. Позднее он официально занял этот пост.

Частые вопросы (FAQ)

Частые вопросы об Александре Градском. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Сколько лет было бы Градскому в 2026 году?

3 ноября 2026 года Александру Градскому исполнилось бы 77 лет. Он родился 3 ноября 1949 года в Копейске.

Когда и от чего умер Александр Градский?

Музыкант умер 28 ноября 2021 года в Москве, ему было 72 года. За два дня до смерти его госпитализировали с подозрением на инсульт. Официальное медицинское заключение о причине смерти публично не приводилось.

Где похоронен Градский?

Градского похоронили 1 декабря 2021 года на Ваганьковском кладбище в Москве. В октябре 2024 года на могиле установили памятник.

Кто написал песню «Как молоды мы были»?

Музыку написала Александра Пахмутова, стихи — Николай Добронравов. Песня прозвучала в фильме «Моя любовь на третьем курсе» (1976), в картине её поют Елена Камбурова и Александр Градский.

Сколько детей у Александра Градского?

У Градского четверо детей. Даниил (1981) и Мария (1986) родились в браке с Ольгой Фартышевой. Александр (2014) и Иван (2018) родились в отношениях с Мариной Коташенко, официально пара зарегистрировала брак незадолго до смерти музыканта.

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Авторы Сергей Трофимов