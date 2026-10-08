Дочь Градского продолжит добиваться исключения его вдовы из наследства

Дочь Александра Градского Мария намерена обжаловать отказ суда исключить вдову музыканта Марину Градскую из числа наследников. Кассационную жалобу подадут после решения Московского областного суда, сообщил РИА «Новости» адвокат Фёдор Герасименко.

«Мособлсуд оставил решение районного суда без изменений, мы обжалуем его в кассации, будем добиваться исключения из наследников Марины Градской», — сказал Герасименко.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Его дети от других браков считали союз музыканта с Мариной фиктивным. В мае старшая дочь артиста обратилась в Наро-Фоминский суд Московской области и потребовала исключить вдову из числа наследников.

Суд не нашёл оснований для удовлетворения иска. Противоправных действий со стороны Марины Градской, которые позволили бы признать её недостойным наследником, суд не установил.

Отдельный спор возник вокруг денег, похищенных у вдовы после смерти музыканта. Речь шла о средствах в разных валютах на общую сумму около 100 млн рублей. После завершения уголовного дела старшие дети Градского потребовали включить эти деньги в наследственную массу.

Марина Градская не смогла подтвердить, что средства принадлежали только ей. В результате суд включил деньги в состав наследства и распределил их в равных долях между вдовой и всеми детьми музыканта.

Ранее сообщалось, что наследственный спор семьи Градского дошёл до обсуждения возможной эксгумации тела артиста. Старший сын музыканта Даниил выразил сомнения в родстве Ивана, одного из сыновей Марины Коташенко, с Александром Градским и добивается проведения генетической экспертизы. Юристы отмечали, что сначала для анализа могут использовать медицинские образцы, личные вещи умершего или биоматериал близких родственников. Если получить необходимые данные другими способами не удастся, суд теоретически может разрешить эксгумацию как способ получить материал для ДНК-исследования.