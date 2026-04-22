«Крайняя мера»: Наследники Градского заговорили об эксгумации

Родственники Александра Градского продолжают спорить из-за наследства музыканта. В центре конфликта — старшие дети артиста Даниил и Мария, а также вдова Марина Коташенко с двумя сыновьями — Иваном и Александром. Даниил сомневается в родстве Ивана с отцом. Он добивается генетической экспертизы. Появились слухи о возможной эксгумации тела для получения образца ДНК.

Адвокат Игорь Баранов пояснил, что суд назначает ДНК-экспертизу при рассмотрении наследственных споров. Для дела Градского такая проверка может стать ключевой, Она подтвердит или опровергнет статус ребёнка, пишет Kp.ru.

Баранов добавил, что эксгумация остаётся крайней мерой. Сначала изучают другие варианты — медицинские образцы, личные вещи умершего, сравнительный анализ с близкими родственниками. Эти методы дают высокую точность без вскрытия могилы.

Современные методы часто позволяют установить родство без эксгумации. Но если альтернатив нет, суд может санкционировать эксгумацию как допустимое доказательство.