Квартиры в двух столицах: В Москве начали разбираться с наследством Людмилы Чурсиной

Недвижимость в Москве и Петербурге может войти в наследство народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Как сообщает АиФ, в столице нотариус открыл дело после смерти актрисы.

Среди возможных объектов издание называет квартиру в «Доме на набережной», жильё на Суворовской площади и на Каменноостровском проспекте. Последний адрес связан с сестрой артистки Эвелиной.

Собственных детей у Чурсиной не было. Близкими людьми оставались племянник Алексей и его семья, которым она помогала многие годы. В последнее время актриса преимущественно жила в Петербурге, а в Москву приезжала на репетиции и спектакли.

Кому достанется имущество, зависит в том числе от наличия завещания. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв пояснил, что без такого документа наследование происходит по закону — с учётом очерёдности родственников. Называть конкретного получателя пока преждевременно.

Чурсина скончалась 10 июня, не дожив до 85-летия. Театр Российской армии сообщил, что её уходу предшествовала продолжительная болезнь. На этой сцене она служила с 1984 года. Среди известных киноработ актрисы — «Донская повесть», «Виринея», «Олеся», «Угрюм-река» «Русь изначальная», «Щенок».