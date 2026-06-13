В честь актрисы Людмилы Чурсиной назовут сквер в Сестрорецке

В минувшую пятницу, 12 июня, в Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной — траурная церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе. Губернатор Александр Беглов, присутствовавший на прощании, подчеркнул, что судьба актрисы неразрывно связана с Северной столицей: с киностудией «Ленфильм» и Александринским театром.

Похоронили народную артистку в Сестрорецке, в церемонии участвовали почётный караул и военный оркестр как дань уважения за её многолетнюю службу в Театре Российской армии. В честь Людмилы Чурсиной назовут один из скверов Сестрорецка, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».