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13 июня, 07:53

В честь актрисы Людмилы Чурсиной назовут сквер в Сестрорецке

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В минувшую пятницу, 12 июня, в Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной — траурная церемония прошла в Спасо-Преображенском соборе. Губернатор Александр Беглов, присутствовавший на прощании, подчеркнул, что судьба актрисы неразрывно связана с Северной столицей: с киностудией «Ленфильм» и Александринским театром.

Похоронили народную артистку в Сестрорецке, в церемонии участвовали почётный караул и военный оркестр как дань уважения за её многолетнюю службу в Театре Российской армии. В честь Людмилы Чурсиной назовут один из скверов Сестрорецка, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Напомним, Людмила Чурсина скончалась в Москве 10 июня. Артистке было 84 года. Причиной смерти легенды кино стала тяжёлая болезнь. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной. 12 июня актрису похоронили в Петербурге, её проводили в последний путь долгими аплодисментами.

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