Причиной смерти легенды отечественного кино Чурсиной стала тяжёлая болезнь

В театре готовились к её юбилею, 20 июля актрисе исполнилось бы 85 лет. Других подробностей пока не приводят. О дате и месте прощания обещают сообщить дополнительно.

Напомним, что в Москве 10 июня ушла из жизни Людмила Чурсина. Артистке было 84 года. Актриса оставила яркий след в отечественном искусстве, её роли в кино и на театральных подмостках стали эталонными для нескольких поколений. За свою жизнь Чурсина снималась более чем в 100 фильмах и сериалах. Поклонники и коллеги приносят глубокие соболезнования родным и близким актрисы.