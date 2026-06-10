Причиной смерти легенды отечественного кино Чурсиной стала тяжёлая болезнь
Народная артистка СССР Людмила Чурсина. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков
Причиной смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала тяжёлая болезнь. Данную информацию ТАСС сообщили в Центральном академическом театре Российской армии.
В театре готовились к её юбилею, 20 июля актрисе исполнилось бы 85 лет. Других подробностей пока не приводят. О дате и месте прощания обещают сообщить дополнительно.
Напомним, что в Москве 10 июня ушла из жизни Людмила Чурсина. Артистке было 84 года. Актриса оставила яркий след в отечественном искусстве, её роли в кино и на театральных подмостках стали эталонными для нескольких поколений. За свою жизнь Чурсина снималась более чем в 100 фильмах и сериалах. Поклонники и коллеги приносят глубокие соболезнования родным и близким актрисы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.