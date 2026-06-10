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10 июня, 12:06

Причиной смерти легенды отечественного кино Чурсиной стала тяжёлая болезнь

Народная артистка СССР Людмила Чурсина. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Народная артистка СССР Людмила Чурсина. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Причиной смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала тяжёлая болезнь. Данную информацию ТАСС сообщили в Центральном академическом театре Российской армии.

В театре готовились к её юбилею, 20 июля актрисе исполнилось бы 85 лет. Других подробностей пока не приводят. О дате и месте прощания обещают сообщить дополнительно.

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Напомним, что в Москве 10 июня ушла из жизни Людмила Чурсина. Артистке было 84 года. Актриса оставила яркий след в отечественном искусстве, её роли в кино и на театральных подмостках стали эталонными для нескольких поколений. За свою жизнь Чурсина снималась более чем в 100 фильмах и сериалах. Поклонники и коллеги приносят глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

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Юлия Сафиулина
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