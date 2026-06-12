Прощание с легендой: «Королеву советского экрана» Людмилу Чурсину похоронили в Петербурге
Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище в Петербурге
Обложка © РИА Новости / Артем Пряхин
Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронили в Санкт-Петербурге. Траурная церемония прошла 12 июня на Сестрорецком кладбище, где находятся могилы её родных.
Прощание с актрисой состоялось в Спасо-Преображенском соборе. Проводить её в последний путь пришли близкие, коллеги и поклонники.
Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня. Ей было 84 года. Причиной стала тяжелая болезнь.
Артистка занимала особое положение в отечественной культуре. В её творчестве классическая русская театральная школа соединилась со сценическими задачами второй половины XX века. Богатая палитра драматургических образов утвердила за ней репутацию многогранной исполнительницы.
Людмила Чурсина — народная артистка СССР (1981), «королева советского экрана», родилась 20 июля 1941 года в Душанбе, окончила Щукинское училище, служила в Театре Вахтангова, а с 1984-го — в Театре Российской Армии; всесоюзную славу ей принесли роли сильных духом героинь в картинах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Журавушка», а также работы в фильмах «Сыновья Большой Медведицы», «Щит и меч», «Олеся» и сериале «Графиня де Монсоро».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.