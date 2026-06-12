«Не была счастливой»: Актёр «Бандитского Петербурга» поделился печальной правдой о Чурсиной

На прощании с Людмилой Чурсиной в Петербурге актёр из сериалов «Бандитский Петербург» и «Мастер и Маргарита» Николай Буров заявил, что люди, утверждающие, что она была счастлива всю жизнь, либо врут, либо не знают всей картины. Об этом он сообщил Пятому каналу.

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«Сказать, что она всю жизнь была счастлива — не знаю, мне кажется, это значит соврать», — сказал он.

По его словам, у Чурсиной было много непростых периодов, но из любой трудности она выходила достойно. При этом на неё всегда можно было положиться.