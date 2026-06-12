«Не была счастливой»: Актёр «Бандитского Петербурга» поделился печальной правдой о Чурсиной
Актёр «Бандитского Петербурга» Буров: Чурсина не была счастлива всю жизнь
Обложка © ТАСС / Антон Белицкий
На прощании с Людмилой Чурсиной в Петербурге актёр из сериалов «Бандитский Петербург» и «Мастер и Маргарита» Николай Буров заявил, что люди, утверждающие, что она была счастлива всю жизнь, либо врут, либо не знают всей картины. Об этом он сообщил Пятому каналу.
Видео © Пятый канал
«Сказать, что она всю жизнь была счастлива — не знаю, мне кажется, это значит соврать», — сказал он.
По его словам, у Чурсиной было много непростых периодов, но из любой трудности она выходила достойно. При этом на неё всегда можно было положиться.
Напомним, народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня в Москве в возрасте 84 лет. Причиной смерти легенды экрана стала продолжительная болезнь. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной актрисы. Церемония прощания прошла в Петербурге. О последнем желании артистки писал Life.ru.
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