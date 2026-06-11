Стало известно, какое многомиллионное наследство оставила актриса Чурсина

После смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стали известны подробности её имущества, включая квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом стало известно аif.ru.

Долгое время актриса проживала в знаменитом «Доме на набережной» по адресу улица Серафимовича, дом 2. Позже она приобрела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии, где проходила её театральная служба. Стоимость аналогичных квартир в этом районе, по оценкам, составляет около 20 млн рублей.

В последние годы Чурсина в основном жила в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте. Эта квартира ранее принадлежала её сестре Эвелине, которая умерла в 2013 году от инсульта. В московское жильё актриса возвращалась только на период репетиций и спектаклей.

У Чурсиной не было детей, а основной семьёй она считала племянника Алексея — сына её покойной сестры — и его детей, которых она поддерживала и фактически воспитывала как внуков. Артистка была трижды замужем: за кинорежиссёром Владимиром Фетиным, учёным Владимиром Залитисом и Игорем Андроповым — сыном Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.

Напомним, что Людмила Чурсина умерла вчера в Москве, не дожив несколько месяцев до своего 85-летия. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования труппе ЦАТРА, родственникам и друзьям актрисы. Глава государства назвал народную артистку СССР светлым и одарённым человеком, отметив, что десятки её ролей вошли в золотой фонд российского театра и кинематографа.