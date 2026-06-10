Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Людмилы Чурсиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Центрального академического театра Российской Армии, родным и близким Людмилы Чурсиной. Глава государства назвал народную артистку СССР светлым и талантливым человеком и отметил, что десятки её ролей вошли в золотой фонд театра и кино.

«Творческая, профессиональная биография Людмилы Чурсиной, её преданность своему делу и призванию служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре», — говорится в телеграмме главы государства.

О смерти Чурсиной 10 июня сообщил Театр Российской Армии. По данным окружения артистки, причиной стала онкология: с болезнью она боролась около года, точный диагноз не раскрывается.

Напомним, что Людмила Чурсина скончалась сегодня в Москве, за несколько месяцев до 85-летия. В творческой биографии легендарной актрисы — более 100 ролей в кино и сериалах, а созданные ею образы на сцене и экране стали важной частью отечественной культуры. Соболезнования родным артистки уже выразили коллеги, друзья и поклонники. Прощание пройдёт 12 июня в Петербурге.