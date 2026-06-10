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10 июня, 14:41

Прощание с Людмилой Чурсиной состоится 12 июня в Петербурге

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной пройдёт 12 июня в Санкт-Петербурге. Информацию о дате и месте прощания подтвердила директор Театра Российской армии Милена Авимская в комментарии РЕН-ТВ.

По её словам, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге. При этом храм, где состоится отпевание, пока не выбран — решение принимают родственники. Дополнительные подробности о церемонии будут объявлены позже.

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Напомним, что народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в Москве 10 июня. Артистке было 84 года, она долгие годы служила на сцене Центрального академического театра Российской Армии и считалась одной из ведущих актрис своего поколения. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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