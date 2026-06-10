«Театр был её жизнью»: Валерий Баринов трогательно отреагировал на смерть Людмилы Чурсиной

Народный артист России Валерий Баринов поделился воспоминаниями о почившей актрисе Людмиле Чурсиной. Своими переживаниями он откровенно поделился в интервью.

Народный артист России признался, что говорить сейчас непросто. Их с Чурсиной связывало многолетнее знакомство. Творческий путь они прошли бок о бок — им довелось немало играть вместе и на театральных подмостках, и на съёмочной площадке.

По словам Баринова в беседе с NEWS.ru, его партнёрша была настоящей, подлинной звездой сцены. Он отметил её исключительный талант. Для самой же актрисы служение в театре никогда не сводилось к простой профессиональной обязанности — это являлось стержнем всего её существования.

Смерть коллеги стала для артиста тяжелейшим ударом. Он охарактеризовал произошедшее как очень горькую и болезненную потерю лично для себя.

Напомним, Людмила Чурсина умерла сегодня в Москве, на 85-м году жизни. Творческое наследие актрисы включает свыше ста ролей в фильмах и сериалах, многие её работы на экране и сцене стали ориентиром для нескольких поколений зрителей. Коллеги и поклонники выражают глубокие соболезнования родным и близким артистки.