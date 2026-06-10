«Показатели упали, а потом вдруг кома»: Подруга Людмилы Чурсиной раскрыла правду о её болезнях

У Людмилы Чурсиной после 15 уколов показатели онкомаркеров рухнули с двадцати тысяч до двухсот, и казалось, что кризис миновал, однако неожиданно актриса впала в кому. О последних днях народной артистки, завещавшей похоронить себя не на Новодевичьем, а в Сестрорецке — рядом с могилой любимой сестры, — рассказала её давняя подруга и коллега по сцене Валентина Асланова в беседе с MK.ru.

Валентина Васильевна поведала, что первой серьёзной проблемой стала замена тазобедренного сустава — операция, которую Асланова настоятельно не советовала делать, однако Чурсина всё равно легла под нож. Уже через два месяца актриса вышла на сцену: лицо выдавало жуткую боль, но отказаться от спектакля «Два билета в Милан» она не могла, поскольку билеты на него раскупали мгновенно, хоть ставили его и редко. Позже выяснилось, что у неё рак. Лечение решили проходить в Петербурге — там у артистки имелась квартира и жил племянник, сын той самой горячо любимой сестры.

После того, как звезда уже впала в кому, по словам Аслановой, однажды внещапно позвонили из больницы и попросили забрать Чурсину домой. Пока родные успели купить кровать и найти сиделку, — по словам подруги, которая навещала актрису постоянно, — у Людмилы Алексеевны уже наблюдалась острая нехватка белка. Позже её не стало.

Когда журналист спросил Валентину Васильевну о поддержке со стороны театра, она ответила, что деньги действительно собирали, однако творческая элита повела себя по-разному. При этом сама Чурсина при жизни жертвовала церкви и щедро помогала окружающим: Асланова лично видела, как та отдавала нуждающимся по пять тысяч рублей. А отказ актрисы от почётного захоронения на Новодевичьем кладбище Асланова объяснила просто: для неё статус места упокоения никогда не имел значения.

«Я только вот одно поняла, что народный ты, не народный — всё это ерунда перед лицом болезни, неизбежности», — сказала она.

В заключение Асланова прочла собственное стихотворение, в котором провела параллель между судьбой артиста и новогодней ёлкой, которую после праздника без сожаления отправляют в костёр.

Напомним, Людмила Чурсина ушла из жизни сегодня в столице, не дожив нескольких месяцев до своего 85-летия. За плечами легендарной актрисы — свыше 100 работ в фильмах и сериалах, а её героини на сцене и экране стали ориентиром для миллионов зрителей. Скорбную весть уже откликнулись соболезнованиями друзья по цеху и благодарные почитатели таланта, обращаясь к семье артистки. Прощание состоится 12 июня в Петербурге.