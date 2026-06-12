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12 июня, 10:16

На церемонии прощания озвучили последнюю волю Людмилы Чурсиной

Актриса Людмила Чурсина просила похоронить её без воинских почестей

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Народная артистка СССР Людмила Чурсина попросила похоронить её без воинских почестей и организовать траурную церемонию скромно. Она хотела найти последнее пристанище рядом с сестрой в Сестрорецке. Об этом во время прощания с актрисой в Санкт-Петербурге рассказала директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова.

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По её словам, хотя последние годы Чурсина служила в Театре Российской армии, где принято выставлять на похоронах почётный караул, сама звезда настаивала, чтобы с ней простились без этого. Однако похороны в любом случае будут организованы соответствующим образом.

«Хотя, конечно, — провожать её всё равно будут серьёзно, всё-таки порядок есть порядок», — подчеркнула собеседница kp.ru.

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Напомним, Людмила Чурсина скончалась в Москве 10 июня. Артистке было 84 года. Причиной смерти легенды кино стала тяжёлая болезнь. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной. Прощание со звездой проходит в Петербурге.

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Борис Эльфанд
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