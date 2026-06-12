На церемонии прощания озвучили последнюю волю Людмилы Чурсиной

Народная артистка СССР Людмила Чурсина попросила похоронить её без воинских почестей и организовать траурную церемонию скромно. Она хотела найти последнее пристанище рядом с сестрой в Сестрорецке. Об этом во время прощания с актрисой в Санкт-Петербурге рассказала директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова.

По её словам, хотя последние годы Чурсина служила в Театре Российской армии, где принято выставлять на похоронах почётный караул, сама звезда настаивала, чтобы с ней простились без этого. Однако похороны в любом случае будут организованы соответствующим образом.

«Хотя, конечно, — провожать её всё равно будут серьёзно, всё-таки порядок есть порядок», — подчеркнула собеседница kp.ru.