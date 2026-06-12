В Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной
Людмила Чурсина. Обложка © ТАСС / NEWS.RU / Наталья Шатохина
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с народной артисткой Советского Союза Людмилой Чурсиной. Траурное мероприятие проходит в Спасо-Преображенском соборе, передаёт корреспондент РИА «Новости».
Проводить её в последний путь прибыли официальные лица и деятели культуры. Среди собравшихся — губернатор города Александр Беглов, руководитель Александринского театра Александр Малич, директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова и глава комитета по культуре Фёдор Болтин. В храме также присутствуют многочисленные почитатели её дарования.
Людмила Чурсина появилась на свет 20 июля 1941 года в Сталинабаде, нынешнем Душанбе. Профессиональное образование она получила в Щукинском училище, которое окончила в 1963-м, после чего вошла в труппу Театра имени Вахтангова. Там она прослужила три года, затем выходила на подмостки Ленинградского театра драмы имени Пушкина, а с 1984-го играла на сцене Центрального академического театра Российской Армии.
Дебют в кино состоялся в 1961 году в ленте «Когда деревья были большими». За десятилетия творческой карьеры Чурсина воплотила свыше ста образов в фильмах и телесериалах, навсегда войдя в историю отечественного искусства.
Напомним, что Людмила Чурсина ушла из жизни накануне в Москве, до её 85-летнего юбилея оставалось всего несколько месяцев. Свои соболезнования коллективу ЦАТРА, а также близким и родственникам Людмилы Чурсиной выразил глава государства Владимир Путин. В обращении он охарактеризовал её как человека удивительно светлого и щедро одарённого талантом, подчеркнув, что созданные ею десятки образов по праву принадлежат к золотому фонду отечественной сцены и экрана.
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