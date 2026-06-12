Людмилу Чурсину проводили в последний путь долгими аплодисментами

В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, скончавшейся 10 июня после тяжёлой болезни. Отпевание прошло в Спасо-Преображенском соборе. Свои соболезнования родным умершей прислали президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенк, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«От себя лично, от лица всей военной культуры, хотелось бы сказать: Людмила Алексеевна, нам выпало счастье быть вашими современниками, наслаждаться вашими ролями, вашим талантом, творчеством. Всю свою жизнь вы посвятили служению культуре, искусству, театру, создав множество незабываемых ролей. Вы выступали и поддерживали своими выступлениями военнослужащих, членов их семей, выступали в отдалённых гарнизонах, в горячих точках», — отметил директор департамента культуры Минобороны Артём Горный.

Проститься с актрисой пришли десятки поклонников её таланта. Чурсину проводили в последний путь громкими аплодисментами. На церемонии были губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева Светлана Лаврецова.