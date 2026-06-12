Людмилу Чурсину проводили в последний путь долгими аплодисментами
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В Санкт-Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, скончавшейся 10 июня после тяжёлой болезни. Отпевание прошло в Спасо-Преображенском соборе. Свои соболезнования родным умершей прислали президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенк, министр культуры РФ Ольга Любимова и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«От себя лично, от лица всей военной культуры, хотелось бы сказать: Людмила Алексеевна, нам выпало счастье быть вашими современниками, наслаждаться вашими ролями, вашим талантом, творчеством. Всю свою жизнь вы посвятили служению культуре, искусству, театру, создав множество незабываемых ролей. Вы выступали и поддерживали своими выступлениями военнослужащих, членов их семей, выступали в отдалённых гарнизонах, в горячих точках», — отметил директор департамента культуры Минобороны Артём Горный.
Проститься с актрисой пришли десятки поклонников её таланта. Чурсину проводили в последний путь громкими аплодисментами. На церемонии были губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева Светлана Лаврецова.
Напомним, Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в Москве 10 июня. Ей было 84 года. Причиной ухода из жизни легенды кино стала тяжёлая болезнь. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной. Прощание со звездой прошла в Петербурге. Life.ru писал о последней воле актрисы.
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