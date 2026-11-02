Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, сможет выйти из тюрьмы на 24 дня раньше, чем предполагалось. Федеральное бюро тюрем США обновило расчётную дату его освобождения с 2 марта на 6 февраля 2028 года. Об этом сообщает TMZ.

Сроки пребывания музыканта за решёткой меняются уже несколько месяцев. Ранее в документах фигурировали 21 января, 5 и 20 февраля, а затем начало марта. Причину последней корректировки ведомство не объяснило.

Новость появилась вскоре после перевода Комбса в другое исправительное учреждение. В октябре его отправили из тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в федеральный комплекс Алленвуд, расположенный в Пенсильвании.

До этого пребывание артиста в заключении сопровождалось несколькими скандалами. По сведениям TMZ, его помещали в дисциплинарный изолятор из-за предполагаемого участия в драках и использования запрещённых мобильных телефонов.

Кроме того, NBC News сообщал об особых условиях, которыми якобы пользовался музыкант. Утверждалось, что другие заключённые за вознаграждение готовили ему еду, убирали помещение и делали массаж. Эти сведения привлекли внимание тюремной администрации.

При этом изменение даты освобождения не означает отмену или пересмотр приговора. Комбс продолжает отбывать назначенное судом наказание сроком 50 месяцев.

В 2025 году присяжные признали рэпера виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. По более тяжёлым обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации его оправдали.

Теперь ориентировочной датой возвращения музыканта на свободу считается 6 февраля 2028 года. Однако с учётом предыдущих изменений этот срок ещё может быть скорректирован.

Ранее стало известно, что нарушения тюремного режима могли повлиять на продолжительность заключения P. Diddy. Как сообщал Life.ru 14 октября со ссылкой на TMZ, в дисциплинарном деле рэпера значатся несколько конфликтов с другими осуждёнными и случаи использования запрещённых телефонов. Из-за взысканий музыкант лишился 41 дня возможного сокращения срока за хорошее поведение. Кроме того, ему на 400 дней ограничили доступ к тюремному магазину.