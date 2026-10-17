Рэпера P. Diddy перевели в другую федеральную тюрьму после госпитализации
TMZ: Рэпера P. Diddy перевели из Форт-Дикса в тюрьму в Пенсильвании
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Американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, перевели в другое федеральное исправительное учреждение после недавней экстренной госпитализации. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.
По данным издания, утром в пятницу, 16 октября, Комбса перевезли из тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в исправительное учреждение Алленвуд в Пенсильвании.
Причину перевода официально не раскрыли. В Алленвуде содержится значительно меньше заключённых — около тысячи человек против примерно четырёх тысяч в Форт-Диксе. Издание предполагает, что смена места заключения может быть связана с обеспечением безопасности рэпера.
Напомним, рэпер P. Diddy получил травму головы в драке с ямайским наркобароном Кристофером Коуком (Дудус) 9 октября в тюрьме Форт-Дикс. Причиной стал материал NBC о привилегиях Комбса за решёткой. После него у заключённых изъяли телефоны, и особенно недоволен был Коук, отбывающий 23-летний срок и влиятельный среди заключённых.