Массажи, дорогой алкоголь и телефон: P. Diddy оказался в изоляторе после скандала с VIP-нарами

Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, вновь перевели в изолированный блок федеральной тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. Решение последовало после публикации NBC News об особых условиях содержания музыканта.

По данным TMZ, Комбса поместили в Special Housing Unit (SHU) на время внутренней проверки. Источники издания утверждают, что такая мера является стандартной процедурой во время расследования возможных нарушений. О том, сколько рэпер пробудет в изоляции, пока не сообщается.

Поводом для проверки стал материал NBC News. Собеседники телеканала утверждали, что другие заключённые готовили Комбсу еду, стирали его вещи, убирали и делали массаж. Кроме того, сообщалось о оступе рэпера к контрабандному алкоголю и мобильному телефону.

Для P. Diddy это уже второй перевод в изолированный блок за последние месяцы. В июле TMZ сообщал, что музыкант оказался там после драки с другим заключённым.

Шон Комбс отбывает 50-месячный срок. В июле 2025 года присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией, при этом оправдали по более тяжёлым обвинениям в рэкете и секс-торговле. Приговор был вынесен в октябре 2025 года.

По последним данным федеральной пенитенциарной системы США, прогнозная дата освобождения Комбса — 21 января 2028 года. Она уже несколько раз менялась.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время заключения P. Diddy стал помощником тюремного священника. В его обязанности входили уход за церковной библиотекой и уборка кабинета священника.