Роскошная жизнь вышла боком: СМИ выяснили, кто напал на рэпера P. Diddy в тюрьме

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, получил травму головы во время драки с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус. Конфликт произошёл 9 октября в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.

По информации журналистов, причиной столкновения стала публикация телеканала NBC о привилегиях, которыми якобы пользовался Комбс за решёткой. После выхода материала тюремная администрация провела как минимум две проверки, в ходе которых у заключённых изъяли мобильные телефоны и другие запрещённые предметы.

Особенно недоволен оказался Коук, отбывающий 23-летний срок с 2012 года. По словам источников TMZ, ямайец обладает значительным влиянием среди заключённых. Лишение телефона и других привилегий после проверок спровоцировало его конфликт с рэпером.

Драка произошла, когда Комбса выпустили из дисциплинарного изолятора на ежедневный перерыв. Во время столкновения музыкант получил серьёзное повреждение головы, после чего его вывезли за пределы тюрьмы для оказания медицинской помощи.

После происшествия обоим участникам назначили двухнедельное пребывание в дисциплинарном изоляторе. При этом Diddy находился там ещё до драки из-за истории с предполагаемыми привилегиями.

Федеральное бюро тюрем США не подтвердило сообщения о драке и госпитализации музыканта. Ранее издание Page Six приводило другую версию получения травмы: согласно ей, Комбс ударился головой о двухъярусную кровать. Таким образом, обстоятельства происшествия остаются предметом противоречивых сообщений.

В 2025 году рэпера приговорили к 50 месяцам заключения по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. Присяжные при этом оправдали его по более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Ранее Life.ru сообщал об экстренном вывозе P. Diddy из тюрьмы на машине скорой помощи. По сведениям TMZ, медики забрали рэпера ночью 10 октября. К утру его вернули в исправительное учреждение. На тот момент обстоятельства получения травмы оставались неизвестными.