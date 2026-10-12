TMZ: P. Diddy экстренно увезли из тюрьмы на скорой из-за травмы головы

Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, экстренно вывезли из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси для оказания медицинской помощи из-за травмы головы. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в исправительном учреждении.

По информации издания, скорая помощь покинула территорию тюрьмы около часа ночи в субботу, 10 октября. Предположительно, 56-летнего музыканта доставили в ближайшую больницу, однако TMZ не удалось подтвердить факт госпитализации.

До восхода солнца Комбса вернули в тюрьму. По словам источников, в тот момент рэпер находился в сознании и мог разговаривать. Обстоятельства получения травмы и её тяжесть пока неизвестны.

Ранее музыканта перевели в изолированный блок после публикаций о предполагаемых привилегиях в заключении. Среди них назывались массаж, алкоголь и доступ к запрещённому мобильному телефону. В июле Комбс также оказался участником драки с другим заключённым.

Шон Комбс отбывает наказание сроком четыре года и два месяца. В 2025 году суд признал его виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией, но оправдал по более тяжёлым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете.

Ранее Life.ru сообщал, что P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока. Федеральное бюро тюрем США вновь пересмотрело дату освобождения Шона Комбса, перенеся её с 23 февраля на 24 января 2028 года. Представитель музыканта отказался комментировать изменение сроков. До этого предполагаемой датой освобождения значилось 8 мая 2028 года. Однако потом появился новый срок — 2 марта 2028 года.