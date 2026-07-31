Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы раньше срока, в феврале 2028 года

Американский рэпер P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, выйдет на свободу раньше, чем планировалось ранее. Федеральное бюро тюрем США вновь изменило дату его освобождения, сообщает Page Six.

Теперь ведомство указывает, что музыкант покинет исправительное учреждение 24 января 2028 года. До этого в документах значилась другая дата — 23 февраля 2028 года. Представитель Шона Комбса не стал комментировать это решение.

О возможном сокращении срока освобождения сообщалось ещё в октябре прошлого года. Тогда Федеральное бюро тюрем США указывало предварительной датой 8 мая 2028 года. При этом ведомство сразу отмечало, что сроки ещё способны измениться.

Шона Комбса задержали в сентябре прошлого года. Ему предъявили обвинения более чем по ста эпизодам изнасилования. После ареста в СМИ и социальных сетях начали активно обсуждать вечеринки, которые рэпер устраивал в начале 2000-х годов. По имеющимся утверждениям, на этих мероприятиях употребляли кокаин, а среди гостей называли Джастина Бибера, Леонардо Ди Каприо, Jay-Z и Beyoncé. Также появились предположения, что некоторые люди из окружения музыканта скрывают сведения, которые интересуют следствие, за денежное вознаграждение.