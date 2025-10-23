Сектор Газа
23 октября, 14:23

На Пи Дидди совершено нападение в тюрьме, ему пытались перерезать горло

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Рэперу Шону Комбсу, более известному под псевдонимом Пи Дидди, пытались перерезать горло в тюремной камере. Об этом сообщает TMZ.

По данным разных источников, он почувствовал лезвие у шеи после пробуждения. Одни сообщают, что он отбился от нападавшего, другие — что на шум прибежала охрана. Адвокаты Комбса намерены добиваться перевода под домашний арест, чтобы обеспечить его безопасность.

Аплодировали стоя: Сокамерники Пи Дидди встретили его овациями после оправдательного приговора
Аплодировали стоя: Сокамерники Пи Дидди встретили его овациями после оправдательного приговора

Напомним, что Пи Дидди был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили более чем в ста случаях изнасилования. После ареста рэпера многие известные личности стали вспоминать о его вечеринках, проходивших в начале 2000-х. Утверждается, что на этих мероприятиях, где употребляли кокаин, присутствовали такие знаменитости, как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также Jay-Z и Beyonce. Есть предположения, что многие из окружения P. Diddy утаивают важную информацию от следствия, получив за это крупное вознаграждение.

