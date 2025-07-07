Аплодировали стоя: Сокамерники Пи Дидди встретили его овациями после оправдательного приговора
AP: Пи Дидди в тюрьме встретили овациями после оправдательного приговора
Пи Дидди. Обложка © ТАСС / ЕРА
Знаменитого репера Пи Дидди встречали аплодисментами после того, как суд снял с него наиболее серьёзные обвинения, включая организацию преступного сообщества и торговлю людьми в сексуальных целях. Вместо возможного пожизненного срока теперь музыканту грозит максимум 20 лет лишения свободы по оставшимся пунктам обвинения. Об этом сообщает Associated Press.
Адвокаты музыканта заявили, что даже в тюрьме их клиент получил поддержку — сокамерники встретили его овациями после оглашения вердикта. По словам защитника, многие заключённые восприняли это решение как беспрецедентный случай, когда афроамериканцу удалось добиться оправдания по столь серьёзным статьям.
«Они все говорили: «Никому ещё не удавалось победить правительство, а Дидди смог», — высказался представитель рэпера в беседе с журналистами.
Юристы музыканта настроены оптимистично и не исключают возможности его скорого освобождения.
Напомним, что Пи Дидди был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили более чем в ста случаях изнасилования. После ареста репера многие известные личности стали вспоминать о его вечеринках, проходивших в начале 2000-х. Утверждается, что на этих мероприятиях, где употребляли кокаин, присутствовали такие знаменитости, как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также Jay-Z и Beyonce. Есть предположения, что многие из окружения P. Diddy утаивают важную информацию от следствия, получив за это крупное вознаграждение.