Аплодировали стоя: Сокамерники Пи Дидди встретили его овациями после оправдательного приговора

Знаменитого репера Пи Дидди встречали аплодисментами после того, как суд снял с него наиболее серьёзные обвинения, включая организацию преступного сообщества и торговлю людьми в сексуальных целях. Вместо возможного пожизненного срока теперь музыканту грозит максимум 20 лет лишения свободы по оставшимся пунктам обвинения. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокаты музыканта заявили, что даже в тюрьме их клиент получил поддержку — сокамерники встретили его овациями после оглашения вердикта. По словам защитника, многие заключённые восприняли это решение как беспрецедентный случай, когда афроамериканцу удалось добиться оправдания по столь серьёзным статьям.

«Они все говорили: «Никому ещё не удавалось победить правительство, а Дидди смог», — высказался представитель рэпера в беседе с журналистами.

Юристы музыканта настроены оптимистично и не исключают возможности его скорого освобождения.