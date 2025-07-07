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7 июля, 14:25

Аплодировали стоя: Сокамерники Пи Дидди встретили его овациями после оправдательного приговора

AP: Пи Дидди в тюрьме встретили овациями после оправдательного приговора

Пи Дидди. Обложка © ТАСС / ЕРА

Пи Дидди. Обложка © ТАСС / ЕРА

Знаменитого репера Пи Дидди встречали аплодисментами после того, как суд снял с него наиболее серьёзные обвинения, включая организацию преступного сообщества и торговлю людьми в сексуальных целях. Вместо возможного пожизненного срока теперь музыканту грозит максимум 20 лет лишения свободы по оставшимся пунктам обвинения. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокаты музыканта заявили, что даже в тюрьме их клиент получил поддержку — сокамерники встретили его овациями после оглашения вердикта. По словам защитника, многие заключённые восприняли это решение как беспрецедентный случай, когда афроамериканцу удалось добиться оправдания по столь серьёзным статьям.

«Они все говорили: «Никому ещё не удавалось победить правительство, а Дидди смог», — высказался представитель рэпера в беседе с журналистами.

Юристы музыканта настроены оптимистично и не исключают возможности его скорого освобождения.

Джастин Бибер впервые рассказал, подвергался ли он насилию со стороны Пи Дидди
Джастин Бибер впервые рассказал, подвергался ли он насилию со стороны Пи Дидди

Напомним, что Пи Дидди был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили более чем в ста случаях изнасилования. После ареста репера многие известные личности стали вспоминать о его вечеринках, проходивших в начале 2000-х. Утверждается, что на этих мероприятиях, где употребляли кокаин, присутствовали такие знаменитости, как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также Jay-Z и Beyonce. Есть предположения, что многие из окружения P. Diddy утаивают важную информацию от следствия, получив за это крупное вознаграждение.

Алиса Хуссаин
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