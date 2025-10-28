Рэпер Пи Дидди может выйти из тюрьмы досрочно
Обложка © ТАСС / AP / PM DC DA
Скандального рэпера P. Diddy (Шон Комбс) могут освободить досрочно. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.
«Комбс, как ожидается, выйдет из тюрьмы через три года <…> Федеральное бюро тюрем опубликовало предполагаемую дату освобождения Шона Комбса, <…> которая назначена на 8 мая 2028 года, однако она может измениться», — говорится в сообщении.
По информации телеканала, срок назначенный рэперу может сократиться на целый год, если суд согласится перевести его в тюрьму с более мягкими условиями и он пройдёт лечение от наркотиков.
Напомним, что Пи Дидди был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили более чем в ста случаях изнасилования. После ареста рэпера многие известные личности стали вспоминать о его вечеринках, проходивших в начале 2000-х. Утверждается, что на этих мероприятиях, где употребляли кокаин, присутствовали такие знаменитости, как Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо, а также Jay-Z и Beyonce. Есть предположения, что многие из окружения P. Diddy утаивают важную информацию от следствия, получив за это крупное вознаграждение.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.