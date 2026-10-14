TMZ: Рэпера P. Diddy могут перевести в другую тюрьму из-за нарушений режима

Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, могут перевести в другую тюрьму из-за неоднократных нарушений режима. Музыкант отбывает наказание в исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя профсоюза сотрудников Федерального бюро тюрем США Хосе Рохаса.

По данным собеседника издания, в дисциплинарном деле Комбса значатся несколько конфликтов с другими заключёнными и нарушения правил пользования средствами связи. Сотрудники учреждения зафиксировали драки 31 июля и 30 сентября. Ещё одно серьёзное нарушение произошло 1 октября.

Кроме того, тюремная администрация дважды уличила музыканта в незаконном использовании мобильного телефона. Эти случаи произошли 7 июля и 19 сентября 2025 года. За нарушения Комбс лишился 41 дня, который мог бы сократить срок его заключения за хорошее поведение. Также ему на 400 дней запретили пользоваться тюремным магазином.

Рохас пояснил, что заключённые покупают в таких магазинах продукты и другие товары, которых нет в обычном тюремном рационе. По его словам, новые дисциплинарные взыскания могут привести к изменению статуса Комбса и его переводу в другое исправительное учреждение.

При этом окончательного решения о переводе рэпера пока нет. Источник TMZ уточнил, что администрация ещё не признала музыканта заключённым, систематически нарушающим порядок.

Комбс отбывает 50-месячный срок за два эпизода перевозки людей для занятия проституцией. В 2025 году присяжные оправдали его по более тяжёлым обвинениям в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По последним данным TMZ, предполагаемую дату освобождения музыканта перенесли с 21 января на 2 марта 2028 года.

Ранее P. Diddy вновь отправили в изолированный блок тюрьмы Форт-Дикс после публикаций о привилегиях, которыми он якобы пользовался во время заключения. По данным NBC News, другие осуждённые готовили рэперу еду, стирали его одежду, убирали помещение и делали массаж. Источники телеканала также утверждали, что музыкант имел доступ к запрещённому мобильному телефону и дорогому алкоголю. После появления этих сведений администрация учреждения начала внутреннюю проверку и поместила Комбса в специальный изолированный блок. До этого рэпер уже оказывался в одиночном заключении после конфликта с другим осуждённым. Продолжительность новых ограничений тогда не уточнялась.