Кто из любимых советских артистов начинал карьеру в самодеятельности

29 октября 1918 года в Москве открылся Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, и этот день стал днём рождения комсомола. Вместе с комсомолом по стране разошлись клубы, кружки, театры рабочей молодёжи и хоры при Дворцах пионеров. Многие будущие звёзды попадали туда с завода, из школы или институтской аудитории, вовсе не мечтая о славе. Вспоминаем артистов, которые начинали в самодеятельности, а потом стали любимцами всей страны.

Зиновий Гердт

Зиновий Гердт в театре рабочей молодёжи. Фото © РИА Новости / Александр Лыскин

В 1932 году шестнадцатилетний Залман Храпинович переехал из Себежа в Москву к старшему брату и поступил в фабрично-заводское училище при Электрозаводе имени Куйбышева. Там же он начал играть в театре рабочей молодёжи, который ставил спектакли силами молодых заводчан. Учёбу Зиновий совмещал с работой: после училища он стал электромонтажником на строительстве московского метро, а вечерами по-прежнему выходил на сцену заводского театра.

Самодеятельный театр быстро стал для Гердта главным делом. В 1935 году его перевели в профессиональный состав, параллельно он играл в Театре кукол при Московском Дворце пионеров. В 1939 году актёр перешёл в студию Алексея Арбузова и Валентина Плучека. Именно Арбузов предложил ему псевдоним Гердт в честь знаменитой балерины. Не всем будущим звёздам путь давался так гладко: Михаила Жарова, например, в театральное училище поначалу не взяли.

Анатолий Папанов

Анатолий Папанов и драмкружок клуба «Каучук». Фото © РИА Новости

Семья Папановых переехала в Москву, когда Толе было восемь лет, и поселилась рядом с клубом «Каучук». Мать отправила детей в местный драмкружок, а мальчик поначалу ходил туда ради бесплатного кино. Кружком руководил актёр Театра Вахтангова Василий Куза, и в студии играли рабочие соседнего завода. Коллеги Кузы учили любителей сценической речи, фехтованию и движению, а ставили серьёзный репертуар: «Укрощение строптивой», «Вассу Железнову» и водевили.

Первыми ролями Папанова на любительской сцене стали Гортензио и Пятёркин. Параллельно он работал литейщиком на подшипниковом заводе и снимался в массовке: в 1937 году его можно увидеть в эпизоде фильма «Ленин в Октябре». В 1940 году Анатолия призвали в армию, а после тяжёлого ранения он вернулся в Москву. В «Каучуке» к тому времени почти никого не осталось, и Папанов сам предложил возродить коллектив, который выступал перед рабочими.

Евгений Евстигнеев

Евгений Евстигнеев: от завода до театрального училища. Фото © РИА Новости

После смерти отчима Евстигнеев четыре года работал слесарем на горьковском заводе «Красная Этна». Свободное время он отдавал самодеятельности и джазу, а лучше всего играл на ударных. В 1947 году его игру в джаз-оркестре при кинотеатре услышал директор Горьковского театрального училища Виталий Лебский и предложил стать драматическим актёром. Его приняли на первый курс. Позже он уговорил друга Владимира Кашпура, чьё лицо помнят все, а фамилию единицы, учиться в Москве.

Эдита Пьеха

Эдита Пьеха и студенческий ансамбль «Дружба». Фото © РИА Новости / Лев Устинов

В Советский Союз будущая звезда эстрады приехала в 1955 году по комсомольской путёвке и поступила на психологическое отделение философского факультета Ленинградского университета. Девушка из польской шахтёрской семьи и не собиралась на большую сцену. В Ленинграде она пришла в хор польского землячества, которым руководил студент консерватории Александр Броневицкий. Он сразу обратил внимание на её низкий голос и позвал в студенческий ансамбль, где пели ребята из стран Восточной Европы.

Первое выступление состоялось в новогоднюю ночь 1955–1956 годов в малом зале консерватории. Пьеха спела по-польски «Красный автобус», и публика заставила её повторить песню четыре раза. В 1956 году по её предложению студенческий коллектив назвали «Дружбой». Уже через год любительский ансамбль получил золотую медаль на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве, а затем стал профессиональным коллективом «Ленконцерта». Ради сцены Пьеха перевелась на заочное отделение.

Майя Кристалинская

Майя Кристалинская в студенческой самодеятельности. Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте, Владимир Мусаэльян

Петь Майя начала ещё в хоре Дома пионеров, а в 1950 году поступила в Московский авиационный институт и окунулась в студенческую самодеятельность. По распределению выпускница работала инженером-экономистом в Новосибирске, а затем в конструкторском бюро Яковлева. Инженеры тех лет пробовали даже подбирать людям пары с помощью ЭВМ. В 1957 году самодеятельный ансамбль «Первые шаги» Юрия Саульского с Майей стал лауреатом Всемирного фестиваля.

Олег Табаков

Олег Табаков и кружок «Молодая гвардия». Фото © РИА Новости / Михаил Озерский

В 1950–1953 годах саратовский школьник Олег Табаков занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» при местном Дворце пионеров и школьников. Руководила им Наталья Сухостав, которая воспитала ещё нескольких известных актёров. Биографы считают, что именно кружок определил выбор профессии. Сразу после школы, в 1953 году, Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс Василия Топоркова и стал одним из лучших студентов. Дальше были «Современник», кино и собственный театр.

Лев Лещенко

Лев Лещенко в хоре Дома пионеров. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Будущий исполнитель «Дня Победы» вырос в Сокольниках и пел в хоре местного Дома пионеров. Кроме того, мальчик играл в духовом оркестре, ходил в кружок художественного слова и исполнял на школьных концертах песни Леонида Утёсова. По совету хормейстера он бросил остальные увлечения и всерьёз занялся вокалом. После школы Лещенко работал рабочим сцены в Большом театре. Затем, уже на службе в армии, в 1962 году его перевели в ансамбль песни и пляски, где он стал солистом.

Самодеятельность в СССР была не просто способом занять вечер после смены или уроков. Для многих она стала первой сценой и первой школой, где молодых людей замечали опытные наставники. Слесарь, литейщик, инженер и студентка-психолог могли выйти на любительскую сцену, а через несколько лет их знала вся страна. Фильмы и песни этих артистов живут до сих пор. Проверьте, хорошо ли вы помните советских звёзд: попробуйте узнать восемь фильмов с Николаем Караченцовым по одному кадру.