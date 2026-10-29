Подъезд узнают все, а адрес почти никто: как живут дома, которые прославились благодаря фильмам СССР

Наверняка вы хоть раз представляли, как заходите в подъезд из любимого фильма или встречаете его героев у себя во дворе. Многие из этих мест существуют и сегодня, хотя за прошедшие десятилетия успели заметно измениться. Life.ru рассказывает, где находятся дома из советских кинохитов, как они живут после съёмок и что осталось от знакомых зрителям дворов.

Дома Жени и Нади из фильма «Ирония судьбы»





В новогодней комедии Эльдара Рязанова одинаковые дома заставляют Женю совершить ошибку, которая меняет его жизнь. Герой прилетает в Ленинград, называет таксисту московский адрес и даже открывает чужую дверь своим ключом. Однако здания, которым достались роли домов Жени и Нади, в действительности находятся в одном городе.

Дом Лукашина расположен в Москве на проспекте Вернадского, 125, а дом Шевелёвой находится неподалёку, под номером 113. Поэтому повторить маршрут между ними можно без самолёта. Оба здания остаются жилыми, а об их участии в съёмках напоминают памятные таблички с портфелем и банным веником. К подъездам приезжают поклонники картины, особенно перед Новым годом.

Некоторые жители до сих пор помнят, как здесь работала съёмочная группа. В январском репортаже 2026 года местная жительница Елена рассказывала, что во время съёмок людей просили включить свет в квартирах и отойти от окон. Сама она тогда жила в доме Нади, а позже переехала в дом Жени. Теперь, когда есть время, Елена общается с туристами и рассказывает им об истории района.

Дом Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Дом Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: где находится здание и что сохранилось со съёмок? Фото © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков, © yandex.maps

В комедии Леонида Гайдая в одном доме живут изобретатель Шурик, управдом Бунша и стоматолог Шпак. Здесь работает машина времени, исчезает стена между квартирами, а Иван Грозный пытается разобраться в устройстве советского быта. Здание, которое зрители видят снаружи, действительно существует. Оно находится в Москве на Новокузнецкой улице, 13, строение 1.

За необычную форму фасада дом прозвали «пьяным» и «гармошкой». Но квартиры, в которых разворачиваются главные события, построили в павильонах «Мосфильма». Даже настоящие лестничные клетки оказались слишком тесными для съёмочной группы. Телефонную будку, из которой звонили герои, тоже установили специально для картины. Поэтому приехать к дому Шурика можно, а найти внутри ту самую квартиру с машиной времени не получится.

Сам дом сохранился, хотя обстановка вокруг него за десятилетия изменилась. Фанаты в 2024 году сравнили современный двор с кадрами фильма. Автомобилей стало заметно больше, зато на трансформаторной будке рядом со зданием корреспондент обнаружил обновлённую надпись «дурак». Ту самую, которая так возмущала Буншу. Получается, даже у этой небольшой детали комедии нашлись свои продолжатели.

Дом героев «Покровских ворот»

Дом из фильма «Покровские ворота»: где находится знаменитое здание и что с ним произошло после съёмок? Фото © «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Леонид Зорин, © Wikipedia / Amm789

В фильме Михаила Козакова дом объединяет людей, которым трудно представить жизнь друг без друга. Во дворе играют в шахматы и домино, обсуждают соседей, ссорятся и мирятся. А кадры сноса заставляют поверить, что вместе со зданием навсегда исчезает и этот маленький мир.

Однако дом, во дворе которого снимали героев, сохранился. Он находится в Москве в Нащокинском переулке, 10, неподалёку от Гоголевского бульвара. Правда, узнать его теперь непросто. После реконструкции в 1990-х здание надстроили, у него появились мансарда, балкон и подземная парковка. Изменился и цвет фасада. Вместо знакомого по фильму дома зрители увидят заметно перестроенное здание.

Поменялось и его назначение. Сегодня объект известен как бизнес-центр «Нащокинский 10», в котором предлагают офисные помещения. Так что настоящая история дома разошлась с экранной сразу в двух отношениях. Сноса он избежал, но коммунальная жизнь, которую запомнили зрители, тоже осталась в прошлом.

Дом Горбунковых из «Бриллиантовой руки»

Дом Горбунковых из «Бриллиантовой руки»: где находится знаменитая пятиэтажка и как изменилась после съёмок? Фото © «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской, © РИА Новости / Владимир Песня

Вернувшись из заграничной поездки, Семён Семёнович Горбунков называет таксисту адрес на Морской улице. Дома его ждут жена, дети и управдом Варвара Сергеевна, от которой трудно скрыть хоть что-нибудь. Зрителю показывают обычную пятиэтажку, подходящую для жизни самого обычного советского человека. Для этих сцен Леонид Гайдай выбрал дом на Донской улице, 92, в Сочи. Именно он получил роль дома Горбунковых, хотя в фильме звучит другой адрес. Квартиру семьи снимали уже в павильонах «Мосфильма».

Пятиэтажку построили в 1967 году, поэтому во время съёмок она была практически новой. Сейчас дому почти шестьдесят лет, и он по-прежнему остаётся жилым. За прошедшие десятилетия здесь появились современные окна и остеклённые балконы, фасад оштукатурили и покрасили. Повторить кадр из фильма во всех деталях уже не получится, но само здание сохранилось. По данным паспорта дома, в нём 60 квартир.

Дом Кузякиных из «Любви и голубей»

Дом Кузякиных из «Любви и голубей»: что стало с местом съёмок и кто восстановил знаменитый двор с голубятней? Фото © «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин, © VK / Любовь и Голуби - Медвежьегорск

Двор Кузякиных трудно представить без голубятни, деревянного настила и веранды, на которой постоянно выясняют отношения. Для фильма Владимира Меньшова это место нашли в карельском Медвежьегорске. Его адрес известен поклонникам картины до сих пор: Нижняя улица, 12.

Но сохранить дом в прежнем виде не удалось. В 2009 году его купил местный житель Евгений Шульга, бывший машинист локомотивного депо. К тому времени постройка обветшала, часть веранды пострадала от пожара, а голубятня развалилась. Евгений изначально хотел превратить место съёмок в туристический объект и постепенно занялся его восстановлением.

Сначала хозяин рассчитывал оставить старый дом. Как он рассказывал газете «Карелия», заменил венцы и залил фундамент. Однако после снятия крыши выяснилось, что строение шатается. Пришлось возводить новое на том же месте. Позже появились знакомые по фильму крыльцо, веранда, летняя кухня и заново построенная голубятня. Поэтому нынешний облик двора во многом стал результатом работы нового владельца.

Теперь сюда приезжают поклонники «Любви и голубей». Евгений встречает гостей, следит за постройками и помогает фотографироваться. У него есть и собственная история, связанная со съёмками. Вместе с братом он участвовал в массовке, но в готовую картину попал только брат. Спустя годы Евгений всё-таки стал частью истории фильма, сохранив место, куда зрители продолжают приезжать.