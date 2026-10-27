Стало известно, кто сыграет Лили и Джеймса Поттеров в новом «Гарри Поттере» от HBO

В новом сериале «Гарри Поттер» от HBO определились с исполнителями ролей родителей главного героя. Лили Поттер сыграет Ханна Чинн, а её экранным супругом Джеймсом станет Джаспер Талбот. Об этом сообщает Variety.

Ханна Чинн ранее появлялась в фильме ужасов «Заклятие 4: Последний обряд», а Джаспер Талбот известен по сериалу «Убийство на пляже». Оба воплотят образы родителей Гарри, погибших ещё до начала основных событий истории.

Ещё одним пополнением актёрского состава стал Гарри Гилби, снимавшийся в биографической драме «Толкин». Ему досталась роль Чарли Уизли — старшего брата Рона. Любопытно, что этот персонаж присутствовал в книгах Джоан Роулинг, но так и не появился в оригинальной серии фильмов.

Все трое актёров появятся уже в первом сезоне, который получил название «Гарри Поттер и философский камень». Главного героя сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.

Премьера сериала запланирована на 25 декабря 2026 года на HBO и HBO Max. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, которые станут выходить еженедельно. Создатели намерены посвятить каждой из семи книг Роулинг отдельный сезон. При этом HBO уже одобрил производство второй части, основанной на романе «Гарри Поттер и Тайная комната».

Ранее Life.ru показывал русскоязычный трейлер нового «Гарри Поттера». В ролике зрителям представили обновлённый Хогвартс, знакомых персонажей и сцены из первой книги. А сыгравший Сириуса Блэка Гэри Олдман предположил, что телевизионная адаптация может превзойти оригинальные фильмы. По мнению актёра, сериальный формат позволит сохранить больше деталей произведений, которыми пришлось пожертвовать при создании полнометражных картин.