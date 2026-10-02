Вышел русскоязычный трейлер нового сериала «Гарри Поттер» от HBO

Русская версия нового трейлера сериала «Гарри Поттер» от HBO появилась в Сети. В ролике, который опубликовала «Амедиатека», собрали ключевых персонажей и показали сцены, основанные на событиях «Философского камня».

Первый сезон перенесёт на экран начальную книгу цикла Дж. К. Роулинг. Премьера запланирована на Рождество 2026 года. Именно с этой части начнётся новая многолетняя экранизация истории о юном волшебнике.

HBO рассчитывает посвятить каждой из семи книг отдельный сезон. Таким образом, проект должен охватить всю литературную серию и растянуться на семь частей. Продолжение уже получило зелёный свет ещё до дебюта первого сезона.

Вторая глава будет основана на «Гарри Поттере и Тайной комнате». Решение о её запуске приняли в мае. До зрителей тем временем добрались первые полноценные фрагменты истории с новым актёрским составом.

Ранее Life.ru сообщал о первом тизере сериала «Гарри Поттер» от HBO Max, где зрителям показали Хогвартс, Большой зал и церемонию распределения по факультетам. Ещё до этого HBO раскрыл исполнителей трёх центральных ролей: Гарри достался Доминику Маклафлину, Гермиона — Арабелле Стэнтон, а Рон — Аластеру Стауту.