Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 22:36

Вышел русскоязычный трейлер нового сериала «Гарри Поттер» от HBO

Обложка © «Гарри Поттер и философский камень» (сериал 2026 – ...), режиссёр Марк Майлод, сценаристы Франческа Гардинер, Лора Нил, Марта Хилльер

Обложка © «Гарри Поттер и философский камень» (сериал 2026 – ...), режиссёр Марк Майлод, сценаристы Франческа Гардинер, Лора Нил, Марта Хилльер

Русская версия нового трейлера сериала «Гарри Поттер» от HBO появилась в Сети. В ролике, который опубликовала «Амедиатека», собрали ключевых персонажей и показали сцены, основанные на событиях «Философского камня».

Первый сезон перенесёт на экран начальную книгу цикла Дж. К. Роулинг. Премьера запланирована на Рождество 2026 года. Именно с этой части начнётся новая многолетняя экранизация истории о юном волшебнике.

HBO рассчитывает посвятить каждой из семи книг отдельный сезон. Таким образом, проект должен охватить всю литературную серию и растянуться на семь частей. Продолжение уже получило зелёный свет ещё до дебюта первого сезона.

Вторая глава будет основана на «Гарри Поттере и Тайной комнате». Решение о её запуске приняли в мае. До зрителей тем временем добрались первые полноценные фрагменты истории с новым актёрским составом.

«Чёртова ерунда»: Профессор Стебль опять разгневала фанатов «Гарри Поттера»
«Чёртова ерунда»: Профессор Стебль опять разгневала фанатов «Гарри Поттера»

Ранее Life.ru сообщал о первом тизере сериала «Гарри Поттер» от HBO Max, где зрителям показали Хогвартс, Большой зал и церемонию распределения по факультетам. Ещё до этого HBO раскрыл исполнителей трёх центральных ролей: Гарри достался Доминику Маклафлину, Гермиона — Арабелле Стэнтон, а Рон — Аластеру Стауту.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Гарри Поттер
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar