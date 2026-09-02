Хогвартс снова открыл двери: Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO Max

Стриминговая платформа HBO Max представила первый тизер-трейлер сериала «Гарри Поттер», который станет новой экранизацией книг Джоан Роулинг. Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года.

Первый тизер-трейлер сериала «Гарри Поттер и Философский камень» от HBO. Видео © HBO Max

В ролике зрителям показали знакомые места из волшебного мира — Хогвартс, Большой зал и церемонию распределения учеников по факультетам с участием Распределительной шляпы.

Создатели сериала также показали сцены, связанные с событиями первой книги «Гарри Поттер и Философский камень». В тизере появились испытания, которые предстоит пройти героям, а также первая игра Гарри Поттера в квидич.

Особое внимание в трейлере уделили главным персонажам истории. Зрители увидели нового Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, а также Северуса Снейпа и Альбуса Дамблдора. В ролике также появились магические атрибуты из вселенной Роулинг — мантия-невидимка и другие элементы, знакомые поклонникам оригинальной истории.

Новый сериал станет перезапуском знаменитой кинофраншизы о юном волшебнике. Создатели проекта заявляют, что новая версия позволит подробнее раскрыть события книг.

Ранее сообщалось, что Грейси Кокран, сыгравшая Джинни Уизли в первом сезоне сериала «Гарри Поттер» от HBO, покидает проект. Роль младшей сестры Рона во втором сезоне передадут другой актрисе. Официально причиной ухода названы непредвиденные обстоятельства. При этом источники утверждают, что семью юной артистки могли не устроить финансовые условия, кроме того, появлялась информация о конфликте между детьми на съёмочной площадке. Киностудия уже поблагодарила Грейси за работу в первом сезоне.