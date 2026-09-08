«Чёртова ерунда»: Профессор Стебль опять разгневала фанатов «Гарри Поттера»

Актриса Мириам Марголис вновь оказалась в центре внимания после высказывания о своей работе в фильмах о волшебнике, «который выжил». Она заявила, что получила за участие в знаменитой франшизе о Гарри Поттере 60 тысяч фунтов стерлингов, и назвала гонорар «чёртовой ерундой», сообщает Daily Mail.

Марголис сыграла в поттериане профессора Помону Стебль — преподавательницу травологии в Хогвартсе. Её героиня появлялась в нескольких эпизодах франшизы и запомнилась зрителям как одна из преподавательниц школы волшебства.

Сумма в 60 тысяч фунтов стала известна не впервые, однако теперь актриса вновь обратила на неё внимание своей резкой формулировкой. Вместо нейтрального рассказа о заработке Марголис охарактеризовала выплату как незначительную, что и вызвало новую волну обсуждений вокруг её слов.

Для поклонников франшизы заявление прозвучало особенно заметно из-за огромной популярности фильмов о Гарри Поттере. Участие в серии сделало актрису узнаваемой для миллионов зрителей. Публикация появилась вскоре после другой скандальной истории с участием актрисы, связанной с телеведущим Анди Питерсом.

На фоне разговоров о гонорарах старых участников франшизы внимание приковано и к новой экранизации. HBO готовит сериал, который перезапустит историю о Гарри Поттере с новым составом актёров. Ранее Life.ru сравнил оригинальных исполнителей с участниками будущего проекта и рассказал, кто сыграет Гарри, Рона, Гермиону и преподавателей Хогвартса. Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря 2026 года.