Гэри Олдман объяснил, почему сериал HBO о Гарри Поттере может превзойти фильмы

Актёр Гэри Олдман считает, что новый сериал HBO о Гарри Поттере может оказаться для зрителей более насыщенным и цельным, чем фильмы. Об этом актёр, сыгравший Сириуса Блэка, рассказал в интервью на кинофестивале в Торонто.

По словам Олдмана, создателям полнометражных картин приходилось сильно сокращать материал книг. Даже после этого фильмы растягивались почти на три часа.

Актёр отметил, что из-за ограниченного хронометража пришлось пожертвовать большим количеством деталей персонажей. Сериал, по его мнению, сможет гораздо ближе следовать книгам Джоан Роулинг.

Олдман признался, что ожидает практически дословной адаптации литературного оригинала. Именно это, считает он, может сделать новую версию «более удовлетворяющей» для поклонников истории.

При этом актёр тепло отозвался и об оригинальной кинофраншизе. Он заявил, что гордится участием в ней и благодарен за возможность стать частью такого масштабного культурного феномена.

Первый сезон сериала получил название «Гарри Поттер и философский камень». Его премьера запланирована на Рождество 2026 года. Гарри сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону — Арабелла Стэнтон, а Рона — Аластер Стаут.

Ранее Life.ru показывал первый тизер нового сериала «Гарри Поттер». В ролике появились Хогвартс, Большой зал и церемония распределения по факультетам. Премьера первого сезона назначена на 25 декабря 2026 года.