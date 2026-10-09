Роулинг выпустит две новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Вселенная «Гарри Поттера» пополнится ещё двумя книгами. Новые выпуски серии Pocket Potters посвятят профессору Минерве Макгонагалл и близнецам Фреду и Джорджу Уизли, сообщило издательство Bloomsbury.

Обе книги поступят в продажу 23 февраля 2027 года. Это будут небольшие 32-страничные иллюстрированные издания, знакомящие читателей с героями, важными эпизодами из их историй и деталями волшебного мира.

В книге о Макгонагалл расскажут, в частности, о её способности превращаться в кошку, отношениях с Гарри Поттером и жизни в Хогвартсе. Иллюстрации для издания подготовила Натали Смилли.

Второй выпуск сосредоточится на Фреде и Джордже Уизли — их приключениях, проделках и созданных братьями волшебных товарах. Художником книги выступила Хелен Брэди.

Pocket Potters — отдельная коллекционная серия по мотивам оригинальных произведений Джоан Роулинг, а не продолжение основной саги. В ней уже выходили мини-гайды о Гарри Поттере, Роне Уизли, Гермионе Грейнджер, Альбусе Дамблдоре, Полумне Лавгуд и других персонажах.

Интерес к вселенной «Гарри Поттера» сейчас подогревает и новая экранизация HBO. В начале октября Life.ru показал русскую версию трейлера сериала, первый сезон которого вновь перенесёт зрителей к событиям «Философского камня». До этого первый тизер проекта установил рекорд HBO, набрав 277 млн просмотров за 48 часов.