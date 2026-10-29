Гудини умер в Хэллоуин 100 лет назад: как король побегов не смог обмануть смерть

Зрители привыкли ждать его возвращения. Он скрывался под водой, позволял запирать себя в ящиках и появлялся свободным. Поэтому известие о смерти требовало объяснения, достойного афиши. Но неужели король побегов погиб от болезни? За сто лет ответ оброс подробностями, в которых сам Гудини едва ли узнал бы собственную жизнь. А Life.ru разбирается в них и пытается отделить слухи от фактов.

Кем был Гудини на самом деле: настоящее имя и как появился псевдоним

Настоящее имя Гарри Гудини, его детство в семье раввина и история псевдонима, который узнал весь мир. Фото © Wikipedia

Будущего короля побегов звали Эрик Вайс (Erik Weisz; в США Ehrich Weiss). Он родился 24 марта 1874 года в Будапеште, в семье раввина. Ребёнком переехал в Америку. Мальчику приходилось работать, помогать родным и искать возможность выйти к публике. Сценическое имя он выбрал в честь французского иллюзиониста Жана Эжена Робера-Удена. Прибавил к фамилии кумира букву, и появился Houdini.

Но новое имя ещё не обеспечивало полных залов. В 1894 году Гарри Гудини женился на артистке Вильгельмине Беатрисе Ранер, известной как Бесс. Впоследствии она стала его сценической партнёршей. Супруги выступали в маленьких театрах, цирках и дешёвых музеях развлечений. Только вот привычные всем фокусы не делали их знаменитыми. И пришлось думать, как бы выделиться среди других.

Наручники и тюрьмы: как он стал королём побегов

Наручники и тюрьмы сделали Гарри Гудини знаменитым. Как иллюзионист превратил эти побеги в искусство. Фото © Wikipedia / McManus-Young Collection - Library of Congress

Перелом наступил в 1899 году, когда выступление Гарри Гудини увидел театральный менеджер Мартин Бек. Его заинтересовал побег из наручников. То, что прежде было частью программы, могло стать её главным событием. Вскоре иллюзионист выступал на крупных площадках, а в 1900 году отправился покорять европейскую публику.

Для рекламы Гудини приходил в полицейские участки и предлагал запереть его. Полицейские испытывали замки, журналисты получали историю. Если местная тюрьма не сумела удержать приезжего, чего ждать от него вечером на сцене? Единственной отмычки, подходящей ко всем наручникам, не существовало. Гудини изучал замки, пользовался спрятанными ключами и помощью ассистентов. При этом умел заставить зал переживать каждую лишнюю секунду ожидания.

Ящики, цепи и вода: самые опасные номера

Гарри Гудини погружался в бидон с водой и выбирался из запертого ящика. Чем поражали публику номера? Фото © Wikipedia / Thurston, John H. (John Henry), 1852

Наручники — это, конечно, интересно, но по-настоящему дух у публики захватывала вода. В 1908 году Гарри Гудини представил побег из молочного бидона с водой. Перед номером он предлагал зрителям задержать дыхание. Люди быстро сдавались, а ему ещё предстояло погрузиться внутрь и позволить закрыть крышку. Позднее секрет описали в литературе. Корпус имел разъёмную конструкцию, но эта хитрость не отменяла тесноты, воды и необходимости сохранять самообладание.

В 1912 году в Нью-Йорке его заковали, поместили в ящик и опустили в Ист-Ривер. В том же году в Берлине он показал «Китайскую водяную камеру пыток». Гудини закрепляли за лодыжки и погружали в резервуар головой вниз. Публика видела его через стекло, прежде чем камеру закрывал занавес. Сама поза делала человека совершенно беспомощным в глазах зала. Трюки Гарри Гудини пытались повторять и после его смерти. Иногда это заканчивалось трагедией, как в истории Джозефа Барруса, о которой Life.ru рассказывал в подборке «5 фокусов, которые пошли не по плану».

Слон, подмена и другие знаменитые номера, которые видела публика

Гарри Гудини показывал исчезновение слонихи Дженни и удивлял зрителей мгновенной подменой в сундуке. Фото © Wikipedia / White Studio

В номере «Метаморфоза» Гудини запирали в сундуке, а его жена Бесс оставалась снаружи. После короткого прикрытия занавесом супруги менялись местами. Теперь на свободе стоял Гарри, а внутри обнаруживалась его жена. Скорость подмены не позволяла зрителю восстановить последовательность действий.

В 1918 году в нью-йоркском «Ипподроме» на сцену вывели слониху Дженни. Её поместили в большой шкаф, после чего показали исчезновение. Этот номер вызывал такой неподдельный восторг публики, ведь спрятать слона — это вам не потерять иголку в стоге сена.

Гудини также висел вниз головой над улицей, освобождаясь от смирительной рубашки. Зрители наблюдали борьбу целиком от начала до конца. Сила и гибкость были частью профессии Гарри наравне с хитростями реквизита. Записались бы к нему на урок растяжки?

Как Гудини разоблачал спиритов и поссорился с Конан Дойлом

Гарри Гудини разоблачал уловки медиумов и поспорил с Артуром Конан Дойлом, который верил в мир духов. Фото © Wikipedia / RR Auction, © Wikipedia / Walter Benington. RR Auction

После Первой мировой войны медиумы и спиритические сеансы стали невероятно популярными, ведь многие потеряли своих близких и желали вновь услышать родных. Гарри Гудини в это время тоже переживал утрату своей матери, к которой он был очень сильно привязан. Она умерла в 1913 году. Только вот загробную жизнь иллюзионист отрицал, а медиумов считал мошенниками. А его близкий друг Артур Конан Дойл, автор Шерлока Холмса, убеждённо поддерживал спиритизм. Это в последствии поставило точку в отношениях приятелей.

В 1922 году жена писателя устроила сеанс, на котором якобы получила послание от матери Гудини. Однако текст был на английском, которым покойная, по словам сына, не владела. В записи присутствовал и крест, неуместный, как считал Гарри, для его матери, жены раввина. Вместо утешения он получил новые основания сомневаться. А разногласия между друзьями постепенно переросли в публичную ссору. Гудини открыто выступал против спиритизма и эксплуатации надежды людей, потерявших близких.

В книге «Фокусник среди духов» иллюзионист описал конкурс Scientific American. В январе 1923 года журнал предложил две награды по 2500 долларов за проверяемые «психические» явления. Гудини вошёл в комиссию, позднее участвовал в проверках медиума Мины Крэндон, известной как Марджери, и разоблачал её приёмы.

Последние девять дней: удар в Монреале, аппендицит и смерть

Последние девять дней Гарри Гудини. Удары в Монреале, выступление в Детройте, операция и его смерть. Фото © Wikipedia / Bain News Service, publisher

Осенью 1926 года, 22 октября, Гарри Гудини продолжал гастроли. Во время выступления он повредил лодыжку, но работу не остановил. В Монреале к нему за кулисы пришли студенты. Один из них, Джослин Гордон Уайтхед, спросил, действительно ли иллюзионист способен выдерживать сильные удары в живот. По свидетельствам очевидцев, после ответа артиста молодой человек нанёс несколько ударов, не дав ему как следует подготовиться. Именно этот эпизод позднее превратился в историю о человеке, который якобы убил великого Гудини.

Гарри продолжал выступать, хотя самочувствие ухудшалось. После вечернего представления 23 октября он отправился поездом в Детройт. На следующий день осмотревший его врач заподозрил острый аппендицит и рекомендовал немедленно ехать в больницу. Но в театре «Гаррик» ждали зрители, и артист решил выйти на сцену. Он завершил программу, которая стала последней в его жизни.

Операцию провели 25 октября. Хирурги обнаружили, что аппендикс разорвался, а инфекция распространилась по брюшной полости. Развился перитонит. Спасти Гарри Гудини не удалось. Он умер 31 октября 1926 года в Детройте, в возрасте 52 лет. Между ударами в гримёрной и его смертью прошло девять дней.

Что известно, а что легенда: удар, топор, отравление

Миф 1. Гудини убил удар в живот. Удары действительно были, а утверждение об их прямой связи с разрывом аппендикса недоказанно.

Миф 2. Он утонул в камере, которую пытались разбить топором. Гудини умер от осложнений аппендицита в больнице. Топор действительно фигурировал в постановке водяных номеров как средство экстренного спасения и усиливал тревогу публики. Но история о смертельном трюке не соответствует обстоятельствам его смерти.

Миф 3. Его отравили разгневанные медиумы. Версию заговора развивали Уильям Калуш и Ларри Сломан в книге «Тайная жизнь Гудини» 2006 года. Но доказательств убийства нет. Вражда с медиумами объясняет подозрения, но не подтверждает их.

Миф 4. Все его тайны давно раскрыты. Многие приёмы опубликованы по записям артиста. Однако часть объяснений представляет собой позднейшие реконструкции. Уверенная схема в интернете ещё не доказывает, что Гудини действовал именно так.

Хэллоуин-сеансы Бесс: почему вокруг смерти появились легенды

Бесс Гудини десять лет пыталась связаться с умершим мужем. Почему последний сеанс не оправдал надежд. Фото © Wikipedia / photographer Smith, St. Louis; McManus-Young Collection

Человек, разоблачавший медиумов, умер в день, который связывают с призраками. Совпадение ничего не говорит о причинах болезни, зато многое объясняет в судьбе легенды. Смерть Гудини вошла и в подборку Life.ru «7 реально зловещих событий в Хэллоуин».

Супруги Гарри и Бесс договорились о сообщении, которое позволило бы узнать друг друга, если связь после смерти окажется возможной. В историю вошёл код с именем Rosabelle. Бесс продолжала попытки установить контакт в течение десяти лет. Появилось ли заветное сообщение?

31 октября 1936 года состоялся её последний публичный сеанс на крыше голливудского отеля «Никербокер», со зрителями и радиотрансляцией. В Библиотеке Конгресса хранится его сценарий. Даже после смерти главного иллюзиониста история оставалась связана с театром. После Бесс объявила, что прекращает ждать. Позднее сеансы продолжили поклонники и коллеги. Дата смерти стала ежегодным поводом снова задать ему вопрос. Ответа, который выдержал бы проверку самого Гудини, не последовало.

FAQ: Отвечаем на главные вопросы

Как умер Гарри Гудини? Гарри Гудини умер 31 октября 1926 года в Детройте, в возрасте 52 лет, от перитонита после разрыва аппендикса. Операция не спасла артиста.

Правда ли, что его убил удар в живот? Прямая связь не доказана. За девять дней до смерти студент Джослин Гордон Уайтхед ударил Гудини в живот. По оценке специалистов, аппендицит мог начаться раньше.

Как на самом деле звали Гудини? При рождении его звали Эрик Вайс. Псевдоним Гарри Гудини он выбрал в честь французского фокусника Жана Эжена Робера-Удена.

Какие трюки Гудини самые известные? Освобождение из наручников и смирительной рубашки, побег из молочного бидона с водой, из ящика, опущенного в реку, и из «Китайской водяной камеры пыток». Среди знаменитых иллюзий также были «Метаморфоза» с Бесс и исчезновение слонихи Дженни.

Удалось ли Гудини связаться с женой после смерти? Подтверждённых доказательств такого контакта нет. Бесс Гудини участвовала в сеансах в течение десяти лет. После последнего публичного сеанса 31 октября 1936 года она объявила, что прекращает попытки.

Правда ли, что он работал на разведку? Работа Гарри Гудини на разведку остаётся неподтверждённой версией. Подробнее о ней читайте в материале Life.ru о фокусниках и спецслужбах.

Гудини оставил зрителям привычку сомневаться в очевидном. Закрытый замок ещё не означал, что выхода нет, а увиденное собственными глазами не всегда объясняло происходящее. Но и красивую историю о его смерти стоит проверять с той же придирчивостью. Традицию больших иллюзий продолжили другие артисты. Например, Дэвид Копперфильд, которому в сентябре исполнилось 70 лет. А насколько хорошо вы отличаете сценические секреты от легенд? Проверьте себя в викторине Life.ru о фокусах и фокусниках.