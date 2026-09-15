Дэвиду Копперфильду — 70: как он заставил пропасть Статую Свободы и «проходил» сквозь стены Оглавление От Мальчика Давино до звезды Лас-Вегаса: путь в иллюзионизм Главные трюки: Статуя Свободы, Китайская стена, Ниагарский водопад Личная жизнь: Клаудия Шиффер и не только Чем занимается Дэвид Копперфильд сейчас FAQ Мальчик из Нью-Джерси придумал себе имя в честь героя Диккенса и заставил бесследно исчезнуть Статую Свободы прямо перед камерами. 16 сентября живой легенде магии Дэвиду Копперфильду исполняется 70 лет. Life.ru вспоминает главные трюки и тайны его жизни! Дэвиду Копперфильду 70 лет: биография и главные трюки иллюзиониста. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / imago stock&people, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

16 сентября Дэвиду Копперфильду исполняется 70 лет. Мальчик из Нью-Джерси взял себе звучный сценический псевдоним и вырос в человека, который смог «пройти» сквозь Великую Китайскую стену и заставил пропасть Статую Свободы. Летающий иллюзионист держал в напряжении миллионы зрителей по всему миру почти полвека. Мы вспоминаем главные вехи его судьбы: от уличных фокусов в Нью-Джерси до личного острова в Карибском море и музея магии в Лас-Вегасе, куда пускают далеко не всех.

От Мальчика Давино до звезды Лас-Вегаса: путь в иллюзионизм

Путь Дэвида Копперфильда: от мальчика Давино до звезды Лас-Вегаса. Фото © ТАСС / imago stock&people

Будущий кудесник сцены появился на свет 16 сентября 1956 года в городе Метачен, штат Нью-Джерси, в семье владельца небольшого мужского магазина одежды. Уже в восемь лет мальчик выступал перед соседями как чревовещатель со своей куклой, а в десять увлёкся фокусами и взял себе первый псевдоним — Давино, Мальчик-волшебник. В двенадцать лет он стал самым юным членом американского Общества фокусников, а к шестнадцати годам уже вёл собственный курс магии в Нью-Йоркском университете.

В 18 лет он поступил в нью-йоркский университет Фордхэм, но продержался там всего три недели: его позвали на главную роль в чикагский мюзикл «Волшебник». Тогда же он взял звучный псевдоним Копперфильд — имя ему просто понравилось на слух. Телекарьера началась благодаря продюсеру Джозефу Кейтсу: вышли восемнадцать спецвыпусков, которые набрали 38 номинаций на «Эмми». Похожий путь от безвестности к статусу легенды Life.ru прослеживал у Александра Розенбаума.

Главные трюки: Статуя Свободы, Китайская стена, Ниагарский водопад

Главные трюки Копперфильда: Статуя Свободы, Китайская стена, Ниагара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB, aphotostory, © ТАСС / IMAGO / Jürgen Schwenkenbecher

Главным трюком карьеры считается исчезновение Статуи Свободы 8 апреля 1983 года. Двадцать зрителей сидели напротив занавеса на фоне монумента, над головами кружил вертолёт, а после поднятия и опускания ткани постамент опустел. Секрет прост, но эффектен: свет на статуе выключили, и она растворилась на фоне ночного неба, пока прожекторы слепили публику направленным на неё светом. Похожую революцию в другом жанре Life.ru разбирал на примере «Клана Сопрано», навсегда изменившего экранное зрелище.

В 1986 году Копперфильд прошёл сквозь участок Великой Китайской стены — единственный спецвыпуск, снятый за пределами США. А в 1990-м он бросил вызов Ниагарскому водопаду, выбравшись живым из смертельно опасной с виду ловушки у самого края бурлящей воды. В отличие от статуи, механику этих двух номеров он так и не раскрыл ни в одном интервью, и разоблачители магии до сих пор спорят о разгадке. Тайны, пережившие своих создателей, обычно завораживают сильнее любых объяснений.

Личная жизнь: Клаудия Шиффер и не только

Личная жизнь Дэвида Копперфильда: Клаудия Шиффер и Хлоя Госселин. Фото © ТАСС / imago images / BRIGANI-ART, EPA / ALBA VIGARAY

В 1993 году на гала-вечере в Берлине Копперфильд познакомился с супермоделью Клаудией Шиффер, пригласив её на сцену для номера с чтением мыслей. В январе 1994-го пара объявила о помолвке, а Шиффер не раз выступала как его ассистентка, включая номер с распиливанием пополам. Когда журнал Paris Match написал, что отношения были фиктивной сделкой, пара подала в суд и добилась опровержения. Расставание случилось в сентябре 1999-го: почти шестилетняя помолвка завершилась из-за несовместимых графиков.

Нынешняя избранница иллюзиониста — французская модель Хлоя Госселин, моложе его почти на три десятилетия. Пара вместе с 2006 года, а в 2010-м у них родилась дочь. Всего у Копперфильда трое детей: помимо младшей дочери, растут сын и ещё одна дочь. О семье фокусник рассказывает крайне скупо, предпочитая держать личную жизнь так же надёжно скрытой, как секреты собственных иллюзий. Публичным он остаётся только на сцене, а вне её выбирает уединение на своём архипелаге в Карибском море.

Чем занимается Дэвид Копперфильд сейчас

Чем сейчас занимается иллюзионист Дэвид Копперфильд. Фото © Wikipedia

Ещё недавно Копперфильд выходил на сцену пятнадцать раз в неделю в собственном театре при отеле MGM Grand в Лас-Вегасе, но 30 апреля 2026 года дал там своё последнее представление. Со сценой он не прощается: продолжает гастролировать по миру и выступать под собственным именем. Такая же преданность профессии на пороге юбилея видна и у певицы Лады Дэнс, которая после тяжёлой аварии вернулась на подмостки и не планирует уходить. Настоящие звёзды сцены, кажется, просто не умеют останавливаться.

Помимо шоу, Копперфильд управляет частным курортом на Музе-Кей — архипелаге из одиннадцати багамских островов, купленном в 2006 году. В Лас-Вегасе он держит закрытый музей магического искусства с почти восьмьюдесятью тысячами экспонатов, куда пускают только коллег. С 2016 года он добивается резолюции Конгресса, которая признала бы фокусы национальным искусством США. Ещё в 1982-м он основал Project Magic — программу, где фокусы служат методом реабилитации людей с ограниченными возможностями.

FAQ

Дэвид Копперфильд — иллюзионист: главные факты к 70-летию артиста. Фото © ТАСС / AP / Jeff Bottari

За семьдесят лет вокруг иллюзиониста накопилось немало вопросов. Мы собрали самые частые из них. Сколько лет Дэвиду Копперфильду в 2026 году? 16 сентября 2026 года иллюзионисту исполняется 70 лет — он родился в 1956 году в Нью-Джерси.

16 сентября 2026 года иллюзионисту исполняется 70 лет — он родился в 1956 году в Нью-Джерси. Как Дэвид Копперфильд заставил исчезнуть Статую Свободы? Свет на самой статуе выключили, и на фоне ночного неба она стала невидимой, а прожекторы, направленные на зрителей, не давали им разглядеть детали происходящего.

Свет на самой статуе выключили, и на фоне ночного неба она стала невидимой, а прожекторы, направленные на зрителей, не давали им разглядеть детали происходящего. Чем сейчас занимается Дэвид Копперфильд? Он завершил многолетнюю резиденцию в Лас-Вегасе, но продолжает гастролировать, управляет частным курортом на Багамах и своим закрытым музеем магии.

Дэвид Копперфильд встречает семидесятилетие человеком, который так и не раскрыл главные свои секреты миру, продолжающему гадать, как именно устроены его лучшие номера. Возможно, в этом и кроется настоящий фокус: не в самой иллюзии, а в умении полвека удерживать публику в состоянии детского изумления. О том, как одна неразгаданная тайна способна пережить своего героя на десятилетия, Life.ru недавно рассказывал на примере дела «Тамам Шуд» — одной из самых запутанных загадок XX века.

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Авторы Сергей Трофимов