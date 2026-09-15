В кружевном бюстгальтере и под руку с дочерью: Джоли появилась на показе «Без крови»

51-летняя Анджелина Джоли появилась на нью-йоркском показе своей режиссёрской работы «Без крови» вместе с 21-летней дочерью Захарой. К ним на красной дорожке присоединилась исполнительница главной роли Сальма Хайек. О совместном выходе сообщает Just Jared.

Для вечера Джоли выбрала чёрный брючный костюм свободного кроя с атласными лампасами, надев под пиджак белый кружевной бюстгальтер. Образ дополнили классические лодочки на шпильке, распущенные волосы и неброский макияж.

У входа актрису окружила толпа поклонников. Пока охрана прокладывала ей дорогу к зданию, Джоли успела раздать несколько автографов самым настойчивым фанатам.

На дорожке к ней присоединилась Захара. Дочь актрисы выбрала длинное чёрное платье с драпировкой и разрезом сзади. Мать и дочь держались за руки, когда позировали фотографам.

Сальма Хайек вышла к публике в ярко-красном платье в пол с бретелью на одно плечо. Её образ дополнили крупные серьги, кольцо с бриллиантами и укладка с локонами.

Джоли выступила режиссёром и продюсером «Без крови», а главные роли исполнили Хайек и Демиан Бичир. Американский прокат картины стартует 18 сентября; фильм посвящён последствиям войны, травме, памяти и исцелению.

Ранее Life.ru рассказывал, как сегодня живут Анджелина Джоли и её шестеро детей. В материале также разбиралась нынешняя режиссёрская карьера звезды, среди последних работ которой — именно «Без крови». Захара — одна из трёх приёмных детей Джоли и Брэда Питта.