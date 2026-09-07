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Опубликовано 7 сентября, 17:07

Анджелина Джоли посетила боксёрский клуб в Харькове вместе с сыном

Обложка © Telegram / UkrainianBoxingFederation

Обложка © Telegram / UkrainianBoxingFederation

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Харьков и побывала в одном из местных боксёрских клубов. Об этом сообщила Федерация бокса Украины. Вместе со звездой в спортивный зал приехал её сын Нокс. Там он провёл тренировку по тайскому боксу.

«Известная актриса Анджелина Джоли посетила боксёрский клуб в Харькове. Её сын Нокс провёл в клубе тренировку по тайскому боксу», — говорится в сообщении федерации.

За несколько дней до этого актрису замечали и в других украинских городах. 1 сентября местные СМИ сообщали, что она проезжала через Полтаву, ранее Джоли также видели в Тернополе.

Это не первый визит голливудской звезды на Украину. Осенью 2025 года она побывала в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Анджелина Джоли вновь приехала на Украину с необъявленным визитом
Анджелина Джоли вновь приехала на Украину с необъявленным визитом

Ещё 1 сентября Life.ru сообщал о появлении Анджелины Джоли в Харькове. Тогда в Сети появились кадры с женщиной, похожей на актрису, а до этого знаменитость замечали в других городах Украины.

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Полина Никифорова
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