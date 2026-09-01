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Опубликовано 1 сентября, 11:37

Анджелину Джоли снова заметили на Украине, но уже в Харькове

Актрису Анджелину Джоли снова заметили на Украине. На этот раз женщина, похожая на голливудскую актрису, попала в кадры в Харькове. Об этом сообщил киевский портал «Vlada.ua».

Анджелину Джоли снова заметили на Украине, но уже в Харькове. Видео © Vlada.ua

Ранее в украинских соцсетях появились фотографии Анджелины Джоли, которую, предположительно, заметили в Тернополе. По словам очевидцев, голливудская звезда якобы передвигалась по городу на автомобиле. Вместе с ней, утверждают свидетели, находились сотрудники охраны.

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Ещё 29 августа украинские СМИ заговорили о возможном визите Джоли во Львов. Тогда информация о приезде знаменитости появилась в местных пабликах. Позднее пользователи соцсетей стали утверждать, что актрису действительно видели во Львове. Таким образом, сообщения о её появлении на Украине начали распространяться сразу в нескольких городах.

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Обложка © Vlada.ua

Милена Скрипальщикова
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